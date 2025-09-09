Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Jaf ca-n filme în California. Au intrat cu mașina într-un magazin și au furat bijuterii de 100.000 $

Jaf spectaculos prins de camerele de supraveghere în California.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 20:21

O bandă cu aproape 20 de infractori a dat buzna într-un magazin de bijuterii, după ce a izbit geamul cu o maşină. Hoţii au început apoi să spargă vitrinele şi au reuşit să plece nestingheriţi cu marfă de o sută de mii de dolari.

Proprietarul magazinului a ajuns la spital după ce a fost agresat şi a suferit un atac vascular, dar medicii au anunţat că îşi va reveni.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

furt california bijuterii hoti
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Ştiri externe » Jaf ca-n filme în California. Au intrat cu mașina într-un magazin și au furat bijuterii de 100.000 $