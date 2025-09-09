O bandă cu aproape 20 de infractori a dat buzna într-un magazin de bijuterii, după ce a izbit geamul cu o maşină. Hoţii au început apoi să spargă vitrinele şi au reuşit să plece nestingheriţi cu marfă de o sută de mii de dolari.

Proprietarul magazinului a ajuns la spital după ce a fost agresat şi a suferit un atac vascular, dar medicii au anunţat că îşi va reveni.

