Jaf spectaculos la un muzeu din Franţa: porțelanuri chinezești de aproape 10 milioane euro, furate

Piese de porțelan chinezesc de mare valoare au fost furate dintr-un muzeu din Franța. Două platouri chinezești și o vază considerate "comori naționale" au fost furate în noaptea de miercuri spre joi din Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, recunoscut pentru vasta sa colecție de porțelanuri

Trei piese de porțelan chinezesc, evaluate la aproape 10 milioane de euro, au fost furate în noaptea de miercuri spre joi de la Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, Franța, relatează Le Figaro.

Potrivit autorităților, hoții au pătruns în jurul orei 3:15, spărgând o fereastră aflată în partea frontală a clădirii. Aceștia au ajuns în galeria istorică a muzeului, de unde au sustras două platouri din porțelan chinezesc de Jingdezhen, decorate în albastru și alb și datând din secolele XIV-XV, precum și o vază din secolul al XVIII-lea. Toate cele trei obiecte sunt considerate drept "comori naționale".

Valoarea totală de asigurare a bunurilor furate depășește 6,5 milioane de euro, dar prima estimare transmisă poliției de către muzeu vorbeşte de un prejudiciu de 9,5 milioane de euro.

Niciun agent de pază nu a fost rănit în timpul jafului. Procurorul din Limoges, Émilie Abrantes, a precizat că alarma a fost declanșată rapid, însă autorii faptei au reușit să fugă înainte ca poliția să ajungă la fața locului.

Primarul orașului Limoges, Émile Roger Lombertie, a declarat că sistemul de securitate a funcționat conform protocolului, dar că va fi necesară o reevaluare. "Criminalitatea evoluează, trebuie să fim mereu cu un pas înainte", a avertizat edilul, sugerând că în spatele jafului s-ar putea afla colecționari care comandă astfel de furturi prin intermediul unor rețele de crimă organizată.

Parchetul a deschis o anchetă pentru "furt agravat de bunuri culturale expuse într-un muzeu din Franța, comis în grup și cu distrugeri". Cazul a fost preluat de Divizia pentru criminalitate organizată și specializată din cadrul SIPJ Limoges, în colaborare cu Oficiul central pentru combaterea traficului cu bunuri culturale. Autoritățile analizează imaginile de pe camerele de supraveghere din muzeu și din oraș.

Muzeul Național Adrien Dubouché, inaugurat în 1900 și renovat în 2012, deține cea mai bogată colecție publică de porțelan de Limoges din lume, cu peste 18.000 de obiecte, dintre care 5.000 sunt expuse.

Acest jaf vine după alte două care au avut loc în noiembrie anul trecut în muzee din Franța, în plină zi. Cinci cutii și tabachere de colecție au fost sustrase de la muzeul Cognacq-Jay din Paris, chiar de faţă cu vizitatori, de către patru persoane care au spart vitrina cu topoare și bâte de baseball. A doua zi, bijuterii istorice, evaluate la câteva milioane de euro, au fost furat în timpul unui jaf armat la un muzeu din Saône-et-Loire. Majoritatea celorlalte furturi de artă petrecute în ultimele decenii au vizat tablouri.

