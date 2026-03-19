Reacţia NATO după ce Iranul a ameninţat România: Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat

România este un aliat foarte important pe flancul estic, a declarat şeful NATO Mark Rutte, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Nicuşor Dan. La rândul său, şeful statului a transmis că a discutat, la Bruxelles, despre noi capabilități în est pentru țările din flanc, în cadrul programului Santinela Estică. Rutte a mai anunţat că va veni, în mai la București, pentru summitul B9.

UPDATE 11:00 Întrebat despre criticile lui Donald Trump, după ce NATO a anunţat că nu va interveni să securizeze strâmtoarea Ormuz, Rutte spune că "este esențial ca Iran să nu aiba capacități nucleare sau rachete balistice. SUA reduc acest capacități și este foarte important. În privința Ormuz, toată lumea este de acord că această strâmtoarea nu poate rămâne închisă, este crucial pentru economia mondială. În ceea ce privește aliații, aceștia discută cu SUA și între ei cea mai bună modalitate pentru a gestiona această problemă de securitate. Am toată încrederea că aliații vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun".

UPDATE 10:50 Iranul nu a amenințat România, spune Nicuşor Dan, "ci a vorbit de consecințe juridice și politice. România are un parteneriat strategic cu SUA și prin prezența de trupe americane este mai sigură."

Întrebat despre amenințarea făcută de Iran la adresa României, Rutte a dat asigurări că NATO va "apăra fiecare centimentru din teritoriul aliat. România este sigură. Astăzi am discutat despre cum să putem îmbunătăți securitatea pe flancul estic. România joacă un rol sigur aici".

UPDATE 10:40 De cealaltă parte, Nicuşor Dan a transmis că au discutat despre noi capabilități în est pentru țările din flanc, în cadrul programului Santinela Estică. Un alt subiect a fost Marea Neagră: NATO va avea o întâlnire pe hubul de la Marea Neagră înainte de summitul din Turcia, a transmis șeful statului. Nicușor Dan a mai spus că a discutat cu șeful NATO despre problemele care vin din zona hibrid și l-a informat despre discuțiile pe care le-a avut cu partenerii din Ucraina.

România este o țară sigură, a dat asigurări Nicuşor Dan la Bruxelles. "Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Marea Neagră și pe proiectul nostru de hub. Am discutat despre provocările care vin din zona de hibrid unde fiecare trebuie să facem mai multe.

Am discutat și l-am informat pe secretarul general de discuțiile avute cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu este despre Ucraina ci despre securitatea Europei.

Am discutat despre cât de importantă este relația transatlantica. România s-a poziționat găzduind echipamente defesive americane. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie".

UPDATE 10:30 România este foarte importantă pe flancul estic, a declarat şeful NATO, în timpul unei conferinţe comune cu Nicuşor Dan. "NATO este pregătită să apere flancul estic. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al Alianței. Avem capacitățile pentru apărare, inclusiv sistemele anti-rachetă în care jucați un rol esențial. Trebuie să facem mai multe, de aceea anul trecut am convenit creșterea investițiilor în apărare".

"În ultimele zile au fost acțiuni care vor demonstra că NATO poate apăra Flancul Estic. Când a fost supus testelor, NATO a răspuns hotărât. Am văzut după interceparea rachetelor balistice transmise dinspre Iran.

Toți aliații au hotărât să crească cheltuielile pentru apărare. România va crește acest buget la 2,5% din PIB în acest an. Nu e vorba doar de investiții, producția trebuie să crească. România își joacă rolul său.

România a sprijinit constant Ucraina și a fost importantă participarea și contribuția ei prin acordurile încheiate cu Ucraina pentru achiziția de echipamente de apărare. Dragă Nicușor, vă sunt recunoscător pentru că ați asigurat că postura noastră pe flancul estic este puternică. Ne putem baza pe România și România se poate baza pe NATO", a mai spus Rutte.

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, joi, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles. Cei doi oficiali vor susţine ulterior o conferinţă de presă comună.

Ce vor discuta cei doi oficiali

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională, a precizat sursa citată.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei.

Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European

Președintele Nicușor Dan va participa joi și vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda întâlnirilor se află teme majore pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate și care reflectă dinamica actuală globală. Printre acestea se numără consolidarea competitivității economice a UE, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii Europene.

Liderii europeni vor avea și o discuție cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, privind situația geopolitică și multilateralismul.

Tema principală a reuniunii

Tema principală a reuniunii va fi creșterea competitivității economice a Uniunii și consolidarea pieței unice, prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete și termene clare. Pentru România, prioritară este identificarea unor soluții urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât populația, cât și industria. Administrația Prezidențială subliniază că este necesară o strategie pe termen lung, bazată pe dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică și valorificarea resurselor indigene de energie curată. România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante, pentru protejarea competitivității și securității economice a UE.

Situația din Orientul Mijlociu și impactul acesteia asupra prețurilor la energie vor reprezenta, de asemenea, puncte importante ale discuțiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalitățile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației.

Nicușor Dan va sublinia că este esențial ca cetățenii europeni, inclusiv cei români aflați în regiune, să fie protejați, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale să fie limitate. De asemenea, și situația din Gaza se va afla în analiza liderilor europeni.

Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. Administrația Prezidențială arată că Nicușor Dan va insista pentru menținerea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În domeniul securității și apărării, discuțiile vor viza o coordonare mai eficientă a investițiilor în industria europeană de apărare și îmbunătățirea mobilității militare. În acest sens, România susține ferm proiectele care întăresc securitatea pe Flancul Estic, în complementaritate cu NATO. Consolidarea acestor capacități este esențială pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a asigura protecția cetățenilor europeni.

Referitor la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, președintele României va sublinia importanța unei finanțări adecvate pentru a susține obiectivele naționale și europene, în special în ceea ce privește competitivitatea economică.

