Putin, trădat surprinzător de un aliat: Ar trebui să demisioneze și să fie judecat. A distrus tot ce a atins

Ilya Remeslo, un avocat rus cunoscut drept susţinător fidel al lui Putin, a publicat pe Telegram, către cei 90.000 de urmăritori ai săi, un mesaj intitulat "Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin". Ieşirea sa neobişnuită a stârnit controverse în mediul online şi s-a crezut că ar fi vorba chiar despre o schemă a Kremlinului pentru a scoate opozanţii regimului la lumină. Însă, într-un interviu pentru The Guardian, Remeslo a reiterat că toate declaraţiile îi aparţin şi este pregătit pentru "orice proces".

Timp de ani de zile, Remeslo a fost considerat un susținător fidel al Kremlinului, atacând criticii regimului și denigrând jurnaliști independenți, bloggeri și politicieni din opoziție. Însă, dintr-odată, avocatul în vârstă de 42 de ani s-a întors împotriva celui mai puternic om din Rusia, scrie The Guardian.

În manifestul publicat marți, el l-a acuzat pe președintele rus, pe care îl consideră "ilegitim", că duce un "război eșuat" în Ucraina, care a provocat milioane de victime și a afectat grav economia. Remeslo a susținut că cei peste 20 de ani de putere ai lui Putin demonstrează că "puterea absolută corupe" și i-a cerut acestuia să se retragă. Postarea a produs un adevărat șoc în mediul online din Rusia, generând confuzie cu privire la motivele acestei schimbări radicale, dar şi întrebări legate de autenticitatea ieşirii sale.

"Vladimir Putin ar trebui să demisioneze și să fie judecat ca criminal de război. Sistemul său personalizat și corupt este condamnat să se prăbușească, așa cum vedem acum în războiul din Ucraina și în alte situații", a reiterat Remeslo într-un interviu acordat ulterior.

"Armata nu avansează în Ucraina, iar conflictul bate pasul pe loc. Pierderile sunt uriașe. Ne luptăm pentru teritorii minuscule care, în final, nu vor aduce nimic Rusiei", a criticat acesta războiul.

Remeslo a denunțat și regimul autoritar al lui Putin, situația economică și măsurile recente de restricționare a accesului la internet: "Acest om a distrus tot ce a atins. Țara se destramă, literalmente".

Ieşirea Z-bloggerului, "fără precedent" în mediul online rus

Deși susținătorii războiului, cunoscuți drept "Z-bloggeri", au criticat uneori conducerea militară, foarte puțini au contestat deschis regimul de la Kremlin sau rațiunea invaziei. Tocmai de aceea, declarațiile lui Remeslo sunt considerate fără precedent.

"Este ceva cu adevărat fără precedent. Îmi este greu să înțeleg ce se întâmplă" a declarat Ivan Philippov, cercetător al mișcării pro-război din Rusia.

Remeslo, fost membru al Camerei Publice din Rusia (un organism consultativ controlat de Kremlin) era cunoscut pentru rolul său în susținerea regimului, inclusiv prin acțiuni împotriva opozanților, în special a regretatului lider Alexei Navalnîi, împotriva căruia a depus mărturie în instanțe din întreaga țară.

Ipotezele formate în jurul schimbării radicale de opinie

Schimbarea sa radicală a stârnit imediat speculații. Unii au sugerat că i-ar fi fost spart contul, însă ipoteza a fost infirmată după ce a publicat un videoclip în care își susține afirmațiile. Alții cred că ar putea fi vorba despre o strategie a Kremlinului pentru a identifica eventuali susținători ai unor poziții critice.

"Nimic nu este regizat. Spun doar adevărul. Oamenii supraestimează actuala administrație. Nu ar fi capabili de un asemenea plan", explică Remeslo.

"Putin nu mai este 'unul de-al nostru'", spune Remeslo

Întrebat de ce a ales să vorbească acum, acesta a spus că decizia s-a conturat treptat: "Putin nu mai este ‘unul de-al nostru’. Interesele lui sunt complet străine de Rusia și de mine personal. Am ajuns la concluzia că este posibil şi că trebuie să-l criticăm, altfel nimic nu se va opri și nimic bun nu va urma". El a adăugat că mai mulți oameni din cercurile apropiate gândesc la fel, dar nu au curajul să o spună public.

Remeslo a declarat că a primit deja apeluri insistente din partea unor persoane din serviciile de securitate, care i-au cerut să șteargă postările, semn că sistemul este în alertă.

Reacțiile opoziției au fost, de asemenea, rezervate. Leonid Volkov, aliat apropiat al lui Navalnîi și fost adversar al lui Remeslo, a spus că inițial a crezut că totul este o înscenare, dar ulterior și-a schimbat opinia: "A spus lucruri care pur și simplu nu pot fi rostite. Oamenii sunt închiși pentru mult mai puțin. Este extrem de periculos".

Cu toate acestea, el a adăugat că este greu de crezut că gestul reprezintă doar un act individual de curaj.

Declarațiile lui Remeslo vin într-un moment sensibil pentru Moscova, unde chiar și susținătorii regimului au început să critice blocarea internetului mobil și restricțiile impuse aplicației Telegram. De asemenea, sondajele arată o oboseală tot mai mare a populației față de război, pe fondul presiunilor economice.

Experții și serviciile de informații occidentale consideră că sistemul de putere al lui Putin rămâne stabil, bazat pe coeziunea elitelor și controlul strict asupra societății.

Remeslo susține că este conștient de riscuri și că ar putea fi urmărit penal pentru declarațiile sale. Autoritățile ruse au reacționat dur în trecut la provocări interne, inclusiv împotriva unor figuri naționaliste proeminente.

"Sunt pregătit pentru orice proces împotriva mea. A venit momentul să rupem acest cerc vicios și să spunem lucrurilor pe nume. Am și eu o responsabilitate, pentru că mult timp am susținut acest regim și l-am ajutat să supraviețuiască", a conchis Ilya Remeslo.

