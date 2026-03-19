Nazare, despre criza bugetului: Trebuie deblocată situația. Am făcut concesii. Ilie Bolojan a fost informat

Ministrul Finanțelor admite că în proiectul de buget "nu sunt câți bani ne-am dori pentru persoanele vulnerabile", dar cere deblocarea situației după suspendarea dezbaterilor în comisiile de buget-finanțe: "Sper ca liderii coaliției să ajungă la o concluzie bună pentru România".

După mai multe momente tensionate în timpul dezbaterilor privind amendamentul PSD la legea bugetului, referitor la acordarea unui sprijin financiar pensionarilor, comisiile reunite au decis suspendarea discuțiilor. Ulterior, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația trebuie deblocată, precizând că l-a informat pe premierul Ilie Bolojan și că speră într-o soluție agreată de liderii coaliției.

"Trebuie deblocată situația. Important de spus este că am purtat în aceste luni discuții cu fiecare ordonator în parte. Au fost nenumărate ședințe în coaliție în care am avut același tip de presiuni, dar trebuie să înțelegem cu toții odată că modul în care construim bugetele este extrem de important. Dacă îmi permiteți, este extrem de important și important de spus: am făcut concesii. Nu e corect să spui că nu sunt banii pentru categoriile vulnerabile în buget. Atâta timp cât sunt 1,7 miliarde, nu e corect. Banii sunt acolo, poate nu sunt în cuantum în care ne-am fi dorit, e adevărat, dar 1,7 din 2,7 miliarde (lei n.r.) sunt deja în acest buget, sunt banii prinși", a declarat Alexandru Nazare, după ce comisiile reunite de buget-finanțe au decis miercuri seara suspendarea dezbaterilor la bugetele ordonatorilor de credite.

El a adăugat că a explicat colegilor că ar trebui să găsească finanțare și prin programe europene, astfel încât soluția "să nu fie luată la repezeală".

"Am făcut, de asemenea, eforturi în a le explica colegilor să găsească pe programe europene posibilitatea de a finanța programele pentru copii. Este posibil să finanțăm din redimensionarea unor proiecte pe fonduri europene programele respective pentru copii. Ne dorim și noi acest lucru, e mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, e mai elaborat, dar se poate face tocmai pentru a salva acest spațiu fiscal. Nu aș vrea ca soluția pe care o alegem să fie o soluție luată la repezeală, după o oră pe alta aici", a precizat Nazare.

Întrebat de jurnaliști dacă premierul Ilie Bolojan a fost informat și dacă va găsi el o soluție de compromis, Ministrul Finanțelor a susținut că primul ministru a avut toată disponibilitatea, în toate ședințele de coaliție la care a participat, să se ajungă la o formulă de compromis.

"Am enumerat mai devreme, peste limitele care au fost acordate în buget. Noi am virat sume suplimentare. Vorbim aici de aproape 5 miliarde la Transport, vorbim de 3 miliarde la Dezvoltare, vorbim de 600 de milioane la Ministerul Agriculturii. Sunt doar câteva exemple și într-adevăr, am ajuns la un punct. Am asigurat cei 1,7 milioane pentru plata one-off-ului pe pensii la nivelul anului trecut și am ajuns până la punctul în care am spus că nu este în siguranță să mergem mai departe și n-ar fi bine. Premierul Ilie Bolojan a fost informat de tot ce s-a întâmplat astăzi aici și eu sper ca toate părțile implicate, toate partidele, liderii coaliției, în această seară, pe baza datelor pe care le furnizăm, să ajungă la o concluzie care să fie o concluzie bună pentru România", a subliniat Nazare.

În ceea ce privește acordarea sumelor cerute de PSD la rectificarea din toamnă, ministrul Finanțelor a precizat că a ridicat această chestiune de mai multe ori în coaliție, însă fără a putea oferi o garanție în acest sens, având în vedere evoluția execuției bugetare. Nazare a mai transmis că sunt foarte mulți oameni în PSD care își doresc ca acest exercițiu bugetar să se încheie cât mai curând, iar bugetul să fie adoptat.

De asemenea, jurnaliștii l-au mai întrebat dacă ar fi acceptat funcția de ministrul al Finanțelor, dacă ar fi știut că va exista situația actuală a bugetului, șeful de la Finanțe a răspuns: "Să știți că am trecut prin foarte multe împreună în această coaliție și așa cum este această coaliție am reușit în ultimele opt luni să reparăm foarte multe din problemele structurale care ne-ar fi dus la suspendarea fondurilor europene și ne-ar fi dus într-o situație de degradare a rating-ului. Deci sunt lucruri demonstrate, sunt lucruri care s-au întâmplat. Totuși, și în aceste condiții am putut să ajungem să luăm decizii", a afirmat Alexandru Nazare.

Acesta a susținut că, în calitatea pe care o are de ministru al Finanțelor, trebuie să vorbească cu toate partidele, să înțeleagă nevoile acestor partide, să înțeleagă nevoile tehnice ale ordonatorilor de credite și să găsească soluții.

"Am repetat, am spus și mai devreme: discut cu toți liderii coaliției și e normal s-o fac, pentru că suntem într-un moment foarte important și e nevoie să avem astfel de discuții. Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta. Spun că suntem obligați de circumstanțe să găsim o soluție", a punctat ministrul Finanțelor.

Fritz: USR va analiza cum se raportează la dorința PSD de a căuta noi alianțe

Dominic Fritz, președintele USR, a precizat că va convoca pentru luni o ședință a Comitetului Politic al partidului, pentru a stabili cum să se raporteze la dorința evidentă a PSD de a căuta noi alianțe.

"PSD trebuie să se decidă ce vrea. Vrea la guvernare în această coaliție sau vrea să guverneze cu AUR. (...) Voi convoca un Comitet politic pentru ziua de luni, în care voi analiza împreună cu colegii care conduc acest partid cum ne raportăm la această dorință evidentă a PSD de a căuta noi alianțe, mai ales cu AUR", a declarat liderul USR la Palatul Parlamentului.

Potrivit lui Dominic Fritz, blocarea bugetului face parte "dintr-o idee mai mare", în care PSD caută alte majorități.

"E evident pentru toată lumea că PSD a votat împreună cu AUR o moțiune împotriva Dianei Buzoianu. PSD a votat împreună cu AUR să se amâne votul pentru noul Avocat al Poporului, care a fost deja agreat în coaliție. Și astăzi, PSD a încercat, dar nu le-a ieșit, să voteze cu AUR o creștere uriașă a cheltuielilor publice în România. E evident că PSD testează tot felul de alte variante pe lângă această coaliție. Mai mult decât atât, transmite tot felul de semnale politice că își dorește să nu mai respecte acordul de coaliție", a spus el.

Președintele USR a subliniat că PNL are dreptul de a propune premierul, iar Ilie Bolojan are susținerea Uniunii Salvați România. "Toate visele astea, că alte partide decid cine conduce în celelalte partide, sunt absolut greșite", a adăugat el.

În opinia acestuia, coaliția nu se va rupe, iar fiecare partid trebuie să înțeleagă că nu deține singur majoritatea. Totodată, Dominic Fritz a apreciat că blocarea bugetului ar fi un lucru 'iresponsabil' în contextul războiului din Iran. "Dacă războiul din Iran nu se încheie repede, s-ar putea să vedem nu doar, cumva, un vârf temporar, ci o creștere masivă a prețurilor și asta ar fi o catastrofă pentru toată România", a mai spus el.

Întrebat dacă este necesară o intervenție a președintelui Nicușor Dan, Fritz și-a exprimat convingerea că șeful statului își va prezenta punctul de vedere. "Eu sunt sigur că domnul președinte urmărește cu mare atenție ce se întâmplă. Și sunt sigur că vom auzi și părerea lui. (...) Am discutat și săptămâna asta cu el și bineînțeles că urmărește ce se întâmplă și sunt sigur că atunci când consideră el, ne va și spune ce gândește despre asta. Dar responsabilitatea acum este la PSD. Să vină cu o propunere rațională cum putem să votăm acest buget", a precizat Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

Anterior, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a scris pe Facebook că USR, PNL, AUR și POT au format "o majoritate ad-hoc în Parlament. Dacă vor să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!"

Comisiile reunite de buget-finanțe au decis, miercuri, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate din nou în jurul orei 18:00, dar fără a se ajunge la un acord în coaliția de guvernare pe amendamentul de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

