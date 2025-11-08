Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi la Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, speră să câştige cât mai multe trofee, inclusiv pentru Albumul Anului.

Sabrina Carpenter se bucură de şase nominalizări, dar fanii lui Taylor Swift sunt necăjiţi - artista nu va participa la ediţia din 2026.

Pentru al doilea an la rând, Kendrick Lamar are cele mai multe nominalizări. Artistul cu 22 de Grammy-uri în palmares vrea acum şi trofeul pentru Albumul şi Piesa Anului.

Lady Gaga este următoarea în topul preferaţilor, cu şapte nominalizări.

Lady Gaga are şanse la fel de mari să ia premiul la care speră toţi artiştii. Albumul Mayhem, cu care se întoarce la rădăcinile ei electro-pop, a ajuns rapid în topurile muzicale. Hitul "Abracadabra" este şi el în cursa pentru melodia anului.

Sabrina Carpenter are şase nominalizări, inclusiv la Melodia Anului.

Rosé, membră a grupului Blackpink, marchează anul acesta o premieră - prima artistă K-Pop nominalizată la una dintre cele mai importante categorii ale Grammy-urilor. Piesa "APT", în colaborare cu Bruno Mars, poate deveni şi "cel mai bun duet pop" al anului.

Taylor Swift nu intră, însă, în cursă. Şi-a lansat albumul după termenul-limită pentru înscrieri. Diva cu 14 premii Grammy în palmares a lipsit de pe lista nominalizaţilor doar de patru ori în ultimii 17 ani.

Decernarea trofeelor va avea loc pe 1 februarie în Los Angeles.

