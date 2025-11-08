Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy. Taylor Swift nu intră în cursă

Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi la Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, speră să câştige cât mai multe trofee, inclusiv pentru Albumul Anului.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 20:39

Sabrina Carpenter se bucură de şase nominalizări, dar fanii lui Taylor Swift sunt necăjiţi - artista nu va participa la ediţia din 2026.

Pentru al doilea an la rând, Kendrick Lamar are cele mai multe nominalizări. Artistul cu 22 de Grammy-uri în palmares vrea acum şi trofeul pentru Albumul şi Piesa Anului. 

Lady Gaga este următoarea în topul preferaţilor, cu şapte nominalizări.

Articolul continuă după reclamă

Lady Gaga are şanse la fel de mari să ia premiul la care speră toţi artiştii. Albumul Mayhem, cu care se întoarce la rădăcinile ei electro-pop, a ajuns rapid în topurile muzicale. Hitul "Abracadabra" este şi el în cursa pentru melodia anului.

Sabrina Carpenter are şase nominalizări, inclusiv la Melodia Anului.

Rosé, membră a grupului Blackpink, marchează anul acesta o premieră - prima artistă K-Pop nominalizată la una dintre cele mai importante categorii ale Grammy-urilor. Piesa "APT", în colaborare cu Bruno Mars, poate deveni şi "cel mai bun duet pop" al anului.

Taylor Swift nu intră, însă, în cursă. Şi-a lansat albumul după termenul-limită pentru înscrieri. Diva cu 14 premii Grammy în palmares a lipsit de pe lista nominalizaţilor doar de patru ori în ultimii 17 ani.

Decernarea trofeelor va avea loc pe 1 februarie în Los Angeles.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

grammy 2025 premiile grammy 2025 grammys 2025 lady gaga kendrick lamar taylor swift
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta?
Observator » Ştiri externe » Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy. Taylor Swift nu intră în cursă