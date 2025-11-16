Kiev şi Atena, acord pentru livrarea de gaze naturale. Zelenski anunţă "o iarnă sub drone şi rachete ruseşti"

Ucraina şi Grecia au semnat, duminică, la Atena, un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026. Înţelegerea are scopul de a satisface nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă să bombardeze infrastructurile energetice ucrainene, transmite AFP, citat de Agerpres.

Compania publică greacă din sectorul gazelor DEPA şi compania ucraineană Naftogaz au semnat astfel o declaraţie de intenţie privind furnizarea de gaze naturale către piaţa ucraineană iarna aceasta, din decembrie 2025 până în martie 2026, au anunţat cele două companii într-un comunicat în urma unei întâlniri la Atena între premierul grec Kyriakos Mitsotakis şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Semnarea acordului, care a avut loc în prezenţa celor doi lideri, va permite să "susţinerea Ucrainei în mijlocul unei ierni dificile", se mai arată în comunicat.

"Relaţiile dintre ţările noastre dobândesc o nouă dimensiune crucială, aceea a unui nou coridor energetic sigur, care porneşte de la sud către nord, din Grecia până în Ucraina", a mai spus premierul grec.

"Aceasta se concretizează prin crearea coridorului energetic 'vertical' şi a infrastructurii esenţiale a portului Alexandroupolis, cu ajutorul cărora Ucraina obţine acces direct la surse de energie diversificate şi fiabile", a adăugat Mitsotakis.

Zelenski anunţă "o iarnă sub drone şi rachete ruseşti"

De partea sa, preşedintele ucrainean şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preşedintele SUA, Donald Trump, "pentru faptul că vom fi în măsură să primim gaze naturale nu doar din Grecia, ci şi prin Grecia".

Preşedintele Zelenski, care din Grecia va pleca în Franţa şi Spania pentru a discuta despre apărare şi energie, a subliniat că iarna care se apropie va fi "o provocare imensă (...) pentru poporul ucrainean", întrucât va fi "o iarnă sub drone şi rachete ruseşti, sub atacuri zilnice".

Ucraina are nevoie să îşi crească importurile de gaze cu 30% pentru a face faţă unei ierni deosebit de dificile, marcată de avarierea reţelei sale energetice şi de diminuarea rezervelor, iar deschiderea unei noi rute de aprovizionare este crucială.

Gazele achiziţionate de Ucraina prin coridorul vertical vor fi plătite de susţinătorii europeni ai acesteia şi de guvernul de la Kiev. Zelenski a declarat înainte de semnarea înţelegerii că există deja acorduri pentru finanţarea importurilor de gaze în valoare de circa două miliarde de euro, care vor compensa pierderile din producţia ucraineană cauzate de atacurile ruseşti.

Vizita lui Zelenski în Grecia are loc în urma anunţurilor recente privind proiecte energetice majore în această ţară, susţinute de SUA. Grecia este "poarta naturală pentru intrarea gazului natural lichefiat (GNL) american, care va înlocui gazul rusesc în regiune", a spus anterior premierul grec.

Recenta punere în funcţiune a conductei transbalcanice de gaze care leagă Grecia de Bulgaria a permis deschiderea coridorului "vertical" ce conectează mai departe Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria şi Slovacia.

Crearea noilor infrastructuri slăbeşte poziţia Rusiei pe piaţa europeană a gazului

În urmă cu o săptămână, compania americană Venture Global şi compania greacă Atlantic-See LNG Trade au semnat primul acord pe termen lung al Greciei cu un exportator de GNL din SUA, care s-a angajat să furnizeze până la 1,5 milioane de tone anual începând cu anul 2030.

Crearea unor infrastructuri de stocare în portul Alexandroupolis, în apropierea graniţei greco-turce, unde soseşte GNL-ul american, a contribuit de asemenea la slăbirea poziţiei Rusiei pe piaţa europeană a gazului.

În urma invaziei ruse în Ucraina şi a sabotării conductelor Nord Stream, UE a adoptat o politică de reducere a importurilor de gaze naturale ruseşti, cu obiectivul de a le elimina complet începând din anul 2027, gaze care au fost înlocuite parţial de gazele naturale lichefiate (GNL) importate în special din SUA. Aduse cu nave transportatoare de gaz, aceste gaze sunt însă mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente. Or, blocul comunitar are nevoie de energie la preţuri reduse pentru a-şi menţine industriile competitive în concurenţa cu rivalii din China şi SUA, unde costurile energiei sunt de câteva ori mai mici.

