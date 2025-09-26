Kremlin: "Discuțiile despre doborârea avioanelor rusești reprezintă o escaladare gravă a tensiunilor"
Kremlinul a declarat vineri că discuțiile despre doborârea avioanelor militare rusești deasupra Europei sunt imprudente, agresive și constituie o escaladare serioasă a tensiunilor în apropierea granițelor Rusiei.
Bloomberg a relatat anterior că diplomați europeni au avertizat Moscova că NATO este pregătită să răspundă cu forță deplină la încălcarea spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.
Peskov a reiterat negarea Moscovei că avioanele sale de luptă ar fi pătruns în spațiul aerian estonian săptămâna trecută.
