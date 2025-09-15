Rusia ameninţă Europa: Vom urmări până la finalul secolului orice stat care ne ia banii

Rusia avertizează că va " urmări până la sfârşitul secolului " orice stat european care încearcă să confiște activele rusești înghețate. Avertismentul vine după ce oficialii europeni au discutat despre folosirea dobânzilor și profitului din obligațiunile rusești pentru finanțarea apărării Ucrainei, relatează Reuters.

Vladimir Putin, în timpul unui interviu cu Dmitri Kiseliov, la Kremlin, 12 martie 2024 - Profimedia

Amenințarea a fost lansată de Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse. El a reacționat la informațiile potrivit cărora Comisia Europeană caută modalități creative de a folosi activele rusești înghețate pentru ajutarea financiară a Ucrainei, relatează Reuters.

După ce Vladimir Putin și-a trimis armata în Ucraina, în 2022, Statele Unite și aliații săi au interzis tranzacțiile cu banca centrală și ministerul de finanțe al Rusiei și au blocat active suverane rusești în valoare de 300-350 de miliarde de dolari, în mare parte obligațiuni guvernamentale europene, americane și britanice, deținute într-un depozitar european de valori mobiliare.

Planurile Bruxelles-ului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut găsirea unui nou mecanism de a finanța apărarea Ucrainei folosind dobânzile şi profitul asociat activelor rusești înghețate în Europa.

Politico a relatat că Bruxelles-ul vrea să folosească banii proveniți din obligațiunile rusești ajunse la scadență și blocați la BCE pentru a finanța un împrumut special pentru "reparații" destinat Ucrainei.

Răspunsul Moscovei

Medvedev a reacționat dur pe Telegram: "Dacă se întâmplă asta, Rusia va urmări statele UE, birocrații de la Bruxelles și țările care încearcă să ne confiște proprietatea, până la sfârșitul secolului".

El a amenințat că Rusia va folosi "toate modalitățile posibile", inclusiv acțiuni în instanțele internaționale și naționale, dar și acțiuni "în afara instanței".

Moscova susține că orice confiscare ar fi un act de furt care subminează încrederea în obligațiunile și monedele SUA și Europei.

RIA Novosti a relatat că investițiile directe străine în economia Rusiei se ridică la 285 de miliarde de dolari, sume care ar putea fi confiscate de statul rus, dacă activele rusești sunt la rândul lor confiscate.

Oficialii europeni spun că Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile provocate în Ucraina, cel mai sângeros conflict terestru din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

Totuși, o parte dintre oficialii occidentali se tem că precedentul creat de sechestrarea activelor suverane ruse ar putea aduce riscuri financiare şi legale.

