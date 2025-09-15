Kremlinul anunță că NATO este, de facto, în război cu Rusia. Cum a răspuns la declarațiile Varșoviei

NATO este de facto în război cu Rusia, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în replică la afirmațiile ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care nega acest lucru.

"Este evident că NATO este în război cu Rusia. Acest lucru nu necesită dovezi. NATO oferă sprijin atât indirect, cât și direct Kievului", a declarat luni purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, potrivit presei ruse.

Radoslaw Sikorski: "Nu văd pe nimeni gata să lupte cu Rusia"

Declarația vine după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat sâmbătă că propunerile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina nu vor reuși, cel mai probabil, să descurajeze o nouă agresiune a Rusiei. El a sugerat că termenul de "garanții" poate fi înșelător și a cerut ca atenția să fie concentrată pe sprijin militar și financiar.

Articolul continuă după reclamă

"Garanțiile de securitate pentru Ucraina au rolul de a descuraja un potențial adversar. Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia", a spus Sikorski, la reuniunea anuală Yalta European Strategy de la Kiev.

Oficialul polonez a amintit că Ucraina a avut deja "garanții", chiar dacă sub altă denumire, prin Memorandumul de la Budapesta din 1994. Memorandumul, semnat de Ucraina, Rusia, Statele Unite și Marea Britanie, trebuia să garanteze integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, în schimbul renunțării de către Kiev la arsenalul nuclear.

"În esență, dacă oferim garanții Ucrainei, spunem că am putea intra în război cu Rusia. Nu cred că este convingător. Cine vrea să lupte cu Rusia? Nu văd prea mulți voluntari. În relațiile internaționale, nimic nu e mai rău decât să oferi garanții în care nimeni nu are încredere", a mai declarat Sikorsk

El a cerut o schimbare de abordare, pledând pentru monitorizarea păcii și consolidarea capacităților Ucrainei. Totodată, a subliniat importanța sprijinului militar și financiar, avertizând că discuțiile prelungite despre garanții pot distrage atenția factorilor de decizie de la nevoile urgente de finanțare pentru 2026 și 2027.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰