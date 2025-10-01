Laburiștii se prăbușesc în sondaje: Starmer, considerat cel mai nepopular premier. Reform UK, în creştere

În urmă cu un an, Partidul Laburist condus de Keir Starmer a obținut cea mai mare majoritate parlamentară din acest secol iar Partidul Conservator, rivalul său istoric, a suferit cea mai gravă înfrângere din istorie. Acum, după 15 luni de guvernare, Starmer a devenit cel mai nepopular prim-ministru britanic din toate timpurile, conform sondajelor.

Deși unii lideri britanici anteriori au fost implicați în războaie externe nepopulare, au gestionat prost o pandemie sau au fost aproape să ducă economia în colaps, niciunul nu a fost atât de nepopular precum Starmer, potrivit Ipsos, una dintre cele mai importante firme de sondare a opiniei publice. Doar 13% dintre alegători spun că sunt mulțumiți de Starmer, în timp ce 79% sunt nemulțumiți, informează CNN.

"Laburiștii au suferit cea mai mare scădere de susținere pentru un guvern nou-ales", a declarat John Curtice, politolog şi expert al sondajelor din Marea Britanie. Dar nu este surprins: datorită sistemului electoral britanic, laburiștii au câștigat aproximativ două treimi din locuri cu doar o treime din voturile exprimate. Ținând cont de prezența scăzută la vot, Curtice a spus că doar unul din cinci britanici a votat pentru Partidul Laburist condus de Starmer.

Temeri pentru alegerile din 2029

Lucrurile s-au înrăutățit și mai mult de atunci. În sondajele recente, laburiștii au scăzut la aproximativ 20%, în timp ce Reform UK, partidul radical de dreapta condus de Nigel Farage, a crescut la aproximativ 35%, același procent pe care laburiștii l-au obținut anul trecut. Mulți din Partidul Laburist se tem acum că, la următoarele alegeri din 2029, Reform UK ar putea oferi o majoritate la fel de mare ca a lor.

Luke Tryl, director al organizației non-profit More in Common, a declarat că alegătorii percep politicile economice ale laburiștilor ca fiind aplicate "aleatoriu, împotriva anumitor persoane". Anul trecut, laburiștii au anunțat sfârșitul unei subvenții universale pentru plata încălzirii iarna pentru vârstnici și reducerea unor beneficii pentru persoanele cu dizabilități, doar pentru a reveni asupra deciziilor după reacții negative. Aceste gafe au supărat alegătorii și au transmis piețelor că laburiștii ar avea dificultăți în gestionarea finanțelor publice. Rezultatul: costuri mai mari pentru împrumuturile pe termen lung și scăderea investițiilor.

În grupurile de discuție, cel mai des întâlnit cuvânt asociat cu Starmer înainte de alegeri era "plictisitor." Acum, sunt "slab" și "inutil."

O bătălie pentru valorile fundamentale ale națiunii

În acest vid a pătruns Farage, cu stilul său politic agresiv și combativ format în timpul campaniei pentru Brexit, în contrast cu abordarea reținută, de manager, a lui Starmer. Farage a atacat laburiștii pentru incapacitatea lor de a controla imigrația ilegală.

Dezbaterea despre imigrație a atins apogeul vara aceasta. Au avut loc proteste violente în fața hotelurilor pentru solicitanți de azil, iar aproximativ 100.000 de persoane au participat la un marș anti-imigrație în Londra, unde Elon Musk a spus mulțimii: "Ori luptați înapoi, ori muriți."

Shabana Mahmood, noul ministru de interne, a avertizat că Farage și adepții săi transformă "patriotismul, o forță a binelui," în ceva "asemănător etnonaţionalismului".

Săptămâna trecută, partidul a propus eliminarea statutului de rezidență permanentă (ILR) pentru imigranți. Starmer, mult mai tăios în criticile sale la adresa Reform UK, a numit politica "rasistă."

Laburiştii, acuzaţi de dublă măsură

Totuși, laburiștii trebuie să meargă pe o linie fină între a demonstra competență în privința gestionării imigrației și a nu-și înstrăina electoratul progresist. Într-un anunț major, Mahmood a spus că laburiștii vor dubla perioada necesară pentru obținerea ILR de la cinci la zece ani. Criticii se întreabă cum pot laburiștii să numească politicile Reform "rasiste", în timp ce propun măsuri similare.

