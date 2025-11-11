La şase luni de la alegerea Papei Leon, Vaticanul a publicat un nou documentar despre viaţa Suveranului Pontif. Apropiaţii săi au vorbit despre cele mai importante lucruri din viaţa sa.

Pe lângă iubirea pentru Dumnezeu, Papa iubea să facă lucruri de oameni simpli - să conducă şi să mânânce pizza.

"Leon din Chicago" este povestea parcursului Papei în lumea spirituală, încă din anii tinereţii. Născut într-o suburbie din Chicago, Robert Francis Prevost a crescut într-o familie religioasă şi, încă de mic copil, a fost o persoană împăciuitoare.

Încă din tinereţe mâncarea lui preferată a fost pizza cu pepperoni. Iar un restaurant chiar a creat un produs special pentru papă.

Prevost a studiat mai întâi la Seminarul minor al Părinților Augustinieni și apoi la Universitatea Villanova. A absolvit şi Teologia, iar la vârsta de 27 de ani a fost trimis la Roma pentru a studia Dreptul Canonic. Mai apoi, a avut o lungă activitate pastorală în Peru.

Pontiful a avut dintotdeauna o afinitate şi pentru baseball, fiind un fan înfocat al echipei White Sox. A participat şi la un meci decisiv din Seria Mondială din anul 2005.

Acum, la casa unde a crescut, oamenii vin zilnic pentru a se ruga.

