La şase luni de la alegerea Papei Leon, Vaticanul a publicat un nou documentar despre viaţa Suveranului Pontif. Apropiaţii au vorbit despre cele mai importante lucruri din viaţa Suveranului Pontif. Pe lângă iubirea pentru Dumnezeu, Papa iubea traiul simplu, să conducă şi să mânânce pizza.

"Era ca un dar de la Dumnezeu pentru mama. Părea că, parcă, de la naştere era special.", a transmis Vatican News.

De la "Leon din Chicago" la Papa de la Roma

"Leon din Chicago" este parcursul Papei în lumea spirituală. Născut într-o suburbie din Chicago, Robert Francis Prevost a crescut într-o familie religioasă şi, încă de mic copil, a fost o persoană împăciuitoare.

"I-am spus să mergem în pădure cu bicicletele. Eram acolo şi ne simţeam bine când ne-am întâlnit cu un grup mic de alţi tineri şi ne-au spus să le dăm bicicletele, că le vor arunca în râu, ne vor arunca şi pe noi şi ne vor bate. Rob ne-a spus că va vorbi el cu ei.Cumva, i-a calmat şi au devenit prietenoşi.", a spus Louis Prevost, fratele cel mare al Papei în documentar, potrivit Vatican News.

Papa care iubește pizza, mașinile și baseballul

Încă din tinereţe mâncarea lui preferată a fost pizza pepperoni. Iar un restaurant chiar a creat un produs special pentru papă.

"Paparoni" a apărut după ce a fost ales. Mi s-a părut un cuvânt amuzant de folosit. Şi am creat pizza "Paparoni. "Paparoni" a apărut după ce a fost ales. Mi s-a părut un cuvânt amuzant de folosit. Şi am creat pizza "Paparoni".", a menţionat în documentar Joe Aurelio, proprietar de pizzerie.

Pe lângă dragostea pentru mâncare, Papa Leon are o pasiune pentru maşini. Motoarele mari de pe automobilele americane sunt favoritele sale: "Iubeşte să conducă. Acesta trebuie să fie cel mai greu lucru pentru el, acum, să nu poată conduce. Îi plăcea, pentru că acela era timp pentru el, să gândească, să reflecteze şi, dacă era cu oameni, să vorbească."

Papa a studiat mai întâi la Seminarul minor al Părinților Augustinieni și apoi la Universitatea Villanova. A absolvit şi Teologia, iar la vârsta de 27 de ani a fost trimis la Roma pentru a studia Dreptul Canonic. Mai apoi, a avut o lungă activitate pastorală în Peru.

"Putea să meargă să predea într-o universitate. Putea să predea într-un seminar. A ales, după ce a învăţat atât timp şi a obţinut doctoratul în Dreptul Canonic... Şi unde merge? La cei săraci", a spus Tom McCarthy, preot.

Suveranul Pontif a avut dintotdeauna o afinitate şi pentru baseball, fiind un fan înfocat al echipei White Sox. A participat şi la un meci decisiv din Seria Mondială din 2005.

"Este un moment de mândrie pentru White Sox, pentru fani, pentru întreaga organizaţie. Cea mai bună parte este că le pot spune oamenilor că Papa ştie cine sunt. Nu multă lume poate spune asta. Acum, la casa unde a crescut, oamenii vin zilnic pentru a se ruga.", a adăugat A.J. Pierzynski, jucător.

