Letitia James, procuroarea care a obținut o condamnare împotriva lui Trump, acuzată de fraudă bancară

Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, cunoscută pentru procesele civile intentate împotriva lui Donald Trump, a fost pusă sub acuzare de un mare juriu pentru fraudă bancară. Este cel mai recent exemplu de oficial american despre care presa scrie că ar fi vizat de o posibilă răzbunare politică din partea președintelui SUA. Fostul director al CIA, John Brennan, și fostul director al FBI, James Comey, sunt și ei anchetați pentru presupuse abateri legate de investigațiile privind acuzaţiile de implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.

Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, membră a Partidului Democrat şi adversară declarată a preşedintelui Trump, a fost pusă sub acuzare de un mare juriu federal în Virginia.

Letitia James, cea care a iniţiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump, care i-au adus o condamnare civilă în 2024, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă bancară în statul Virginia, potrivit documentelor judiciare, relatează BBC. Practic, James este acuzată de presupusă fraudă bancară și de furnizarea de declarații false unei instituții financiare în legătură cu un credit ipotecar pentru o locuință din Norfolk.

Cel care a lansat acuzaţiile de falsificarea unor documente referitoare la cererile de credite ipotecare este şeful Agenţiei de Finanţare a Locuinţelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump. Letitia James l-a acuzat pe președintele SUA că se foloseşte de justiţie pentru a-şi ataca rivalii. Ea a denunţat "represalii politice". "Vom combate cu fermitate aceste acuzaţii nefondate (...) Şi voi continua să-mi fac treaba", a adăugat ea într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Luna trecută, FBI a lansat anchete penale împotriva fostului director CIA John Brennan şi a fostului director FBI James Comey pentru presupuse abateri legate de investigaţii guvernamentale privind acuzaţiile de ingerinţă a Rusiei în alegerile din SUA din 2016, câştigate de Donald Trump în faţa lui Hillary Clinton. Amploarea anchetelor penale împotriva lui Brennan şi Comey este neclară. Directorul CIA, numit de Trump, John Ratcliffe, a recomandat în cazul lui Brennan, care a ocupat acest post în timpul administraţiei Barack Obama, să facă obiectul unei posibile urmăriri penale. O anchetă penală nu duce obligatoriu la acuzaţii.

John Brennan şi James Comey, vizaţi şi ei de anchete

Anchetele vizează doi foşti oficiali care au provocat furia lui Trump şi a susţinătorilor săi pentru rolul lor în investigarea ingerinţei Rusiei în alegerile din 2016. Comey a condus FBI în momentul în care autorităţile au început o anchetă penală în 2016 privind o posibilă coordonare între campania lui Trump şi guvernul rus pentru a influenţa alegerile. Trump l-a concediat pe Comey în 2017, la începutul primului său mandat, după ce Comey a confirmat public că Trump era investigat.

Ancheta a fost apoi preluată de fostul procuror special Robert Mueller, care nu a găsit nicio dovadă a unei legături între campania lui Trump din 2016 şi Rusia. Trump a criticat în repetate rânduri ancheta timp de ani de zile şi a respins-o în mod repetat drept o "farsă".

Brennan se afla la conducerea CIA când serviciile de informaţii americane au afirmat, într-un raport publicat în ianuarie 2017, că preşedintele rus Vladimir Putin a încercat să influenţeze votul american din 2016 în favoarea lui Trump. O analiză publicată săptămâna trecută de CIA a constatat nereguli în realizarea raportului din 2017, dar nu a contestat concluzia sa principală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰