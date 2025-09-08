Lideri europeni, aşteptaţi la Casa Albă pentru discuții despre războiul Rusia-Ucraina. Trump: Se va rezolva

Donald Trump ia în calcul să pedepsească Rusia cu noi sancţiuni după atacul fără precedent al armatei lui Vladimir Putin, cel mai mare de la începutul războiului. Cel puţin patru oameni au murit şi 44 au fost răniţi, iar printre victime se află şi un bebeluş. Reacţii au venit şi din partea liderilor europeni. Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia îşi bate joc de diplomaţie şi calcă în picioare dreptul internaţional.

Ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei a umplut paharul pentru Donald Trump. În ciuda ameninţărilor lansate, liderul de la Casa Albă nu a pus punctul pe i. Trump a mai ameninţat Moscova cu sancţiuni, dar le-a suspendat pe timpul negocierilor. "Nu sunt mulţumit deloc de acest război. / Când plănuiţi să vorbiţi cu Vladimir Putin? / Foarte curând. În următoarele câteva zile. O să rezolvăm".

"Vladimir Putin nu doreşte negocieri, se ascunde în mod clar de ele. Este un semn clar că testează lumea, dacă va accepta sau va tolera acest lucru", a declarat Volodimir Zelenski. Ca să îl aducă pe Vladimir Putin la masa negocierilor, Statele Unite ar urma, alături de ţările europene, să sancţioneze şi mai aspru statele care cumpără petrol rusesc.

"Suntem acum într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană şi cât timp poate rezista economia rusă. Şi, dacă Statele Unite şi Uniunea Europeană pot interveni, pot impune mai multe sancţiuni, tarife secundare ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă va fi în colaps total", a declarat Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA. "Este important ca declaraţiile liderilor, statelor şi instituţiilor să fie urmate de acţiuni ferme - sancţiuni împotriva Rusiei, împotriva persoanelor asociate cu Rusia", a mai adăugat Zelenski.

Cel mai amplu atac de la începutul războiului

În urma celui mai mare atac lansat de Rusia aupra Ucrainei de la începutul războiului, din 2022, reacţiile au curs în valuri. Ursula von der Leyen a scris pe platforma X un mesaj dur, în care acuză Kremlinul că îşi bate joc de diplomaţie şi ucide fără discernământ.

Nu mai puţin de 805 drone au fost trimise de armata lui Vladimir Putin spre Ucraina în noaptea de sămbătă spre duminică. Cel puţin patru persoane au murit, printre ele şi un bebeluş de doar un an. Alţi zeci de oameni au fost răniţi. Mai multe clădiri cu civili şi maşini s-au facut una cu pământul.

Printre ţinte s-a numărat şi clădirea cabinetului de miniştri de la Kiev, lovită pentru prima dată de armată rusă. Acoperişul şi etajele superioare au fost înghiţite de flăcări, însă nimeni nu a fost rănit. Atacurile vin în contextul în care Vladimir Putin a ameninţat că militarii europeni care ajung în Ucraina vor deveni automat ţinte. 26 dintre ţările aliate Kievului au convenit săptămâna trecută să trimită trupe de menţinere a păcii.

Lideri europeni, aşteptaţi în SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters. "Anumiţi lideri europeni vor veni în ţara noastră luni sau marţi, individual", a spus Trump. Nu este clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de detalii suplimentare.

