Război în Ucraina. 11 sate din regiunea Sumî au fost complet evacuate după ce ruşii şi-au intensificat bombardamentele în zonă. Mai multe blocuri lovite de rachete şi drone au izbucnit în flăcări, iar un centru cultural şi o fermă au fost grav avariate. Două persoane, printre care şi o fată de doar nouă ani, au murit. Kievul a acuzat Moscova că a mobilizat peste 50.000 de soldaţi în apropierea frontierei, ceea ce creşte temerile unei ofensive.

Atacurile din ultimele ore vin pe fondul ultimelor pregătiri pentru noua rundă de negocieri ce va avea loc, mâine, la Istanbul. Noile întâlniri sunt sub semnul întrebării, pentru că ruşii nu şi-au prezentat memorandumul. "Deocamdată, nu există informaţii clare despre ce anume intenţionează ruşii să aducă la Istanbul. Noi nu le avem, nici Turcia nu le are și nici Statele Unite sau alţi parteneri nu le au. Noi am prezentat deja agenda noastră", a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski: Toată lumea vrea ca Rusia să pună capăt războiului

Kievul spune că în spatele liniştii se ascund cereri nerealiste. "Toată lumea doreşte ca Rusia să nu se mai joace cu diplomaţia şi să pună capăt războiului. Toată lumea doreşte o pace serioasă, iar Rusia trebuie să fie de acord cu acest lucru", a mai spus preşedintele Ucrainei.

Peste ocean, administraţia americană pare să îşi piardă răbdarea şi ia în calcul să pedepsească Rusia. Între timp, Moscova anunţă că o întâlnire între Putin, Zelenski şi Trump va avea loc doar dacă negocierile de la Istanbul vor da roade. Turcii ar vrea să găzduiască întâlnirea istorică.

Europa pregătește un plan de apărare pentru Ucraina fără sprijinul SUA

Marea Britanie şi Franţa elaborează un plan de apărare pentru Ucraina şi anticipează o posibilă retragere a sprijinului american sub administrația Trump.

Recent, oficiali britanici şi francezi s-au reunit recent la Haga pentru a discuta un plan de apărare pe termen lung al Ucrainei, în contextul unei posibile retrageri a sprijinului american sub conducerea lui Donald Trump. Potrivit surselor citate de The Telegraph, discuțiile s-au axat pe necesitatea "de a fi realiști" în privința șanselor ca SUA să-și mențină angajamentul în conflictul din Ucraina. La reuniune au participat "directori politici" ai ministerelor de externe, iar concluzia dominantă a fost că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate crescută pentru susținerea Kievului în fața invaziei ruse. Diplomații europeni au confirmat că, în scenariul în care SUA va continua să ofere doar sprijin limitat – precum informații secrete – țările europene trebuie să intensifice presiunea economică asupra Rusiei și să consolideze sprijinul militar și logistic pentru Ucraina.

Inițiativa "coaliției celor dispuși", promovată de Emmanuel Macron și Sir Keir Starmer, prevede desfășurarea de trupe europene în sprijinul unui eventual acord de pace. Până în prezent, peste 30 de state și-au exprimat susținerea, deși puține au acceptat oficial să trimită forțe pe teren. În același timp, oficialii europeni au convenit să-l invite pe președintele Volodimir Zelenski la summitul NATO de luna viitoare, în ciuda opoziției exprimate de Trump față de integrarea Ucrainei în alianță.

