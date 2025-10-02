Nicuşor Dan anunţă de la summitul din Copenhaga că Uniunea Europeană va propune un scut al democraţiei, care să lupte cu războiul hibrid al Rusiei. Preşedintele le-a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General cu privire la dosarul Georgescu - Potra. Tot la Copenhaga, Emmanuel Macron a anunţat că toate dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al Europei să fie doborâte. Nu a existat, însă consens unde să fie instalat zidul anti dronă.

Liderii europeni au fost primiţi cu onoruri militare la dineul regal organizat la Palatul Amalienborg din Copenhaga. Gazde au fost regele Frederik al 10-lea şi regina Maria. Preşedintele României a sosit umăr la umăr cu Emmanuel Macron. În a doua zi a summitului, subiectele centrale au fost dezinformarea rusă şi apărarea împotriva dronelor.

Discuţiile dintre şefii europeni au devenit tensionate din cauza aşa-numitului "zid împotriva dronelor". Bruxelles-ul consideră că prioritar este flancul estic, în timp ce Italia vrea ca proiectul să vizeze şi sudul continentului. Emmanuel Macron a fost cel mai radical, cerând un răspuns ferm din partea Europei.

"Dronele ce ne vor încălca teritoriile îşi vor asuma un risc uriaş. Pot fi distruse şi punct. Nu suntem aici să-i notificăm în avans", a declarat preşedintele Franţei.

Ucraina, partener strategic în lupta cu dronele

Kievul vrea să își folosească experiența de pe front pentru a dezvolta împreună cu Uniunea Europeană un sistem de componente pentru aeronave fără pilot. Ucraina este lider în inovaţia dronelor, dar multe componente provin din China, aliatul principal al Rusiei. Anual, ucrainenii fabrică peste două milioane de aeronave.

"Flota fantomă" a Rusiei, o altă amenințare

Un alt subiect important a fost flota fantomă a Rusiei, prin care Moscova reuşeşte să ocolească sancţiunile internaţionale şi să transporte ilegal petrol pe mare. Franţa a reuşit să imobilizeze nava Pushpa, despre care autorităţile cred că a fost folosită pentru trimiterea de drone de supraveghere în Danemarca şi nordul Germaniei.

O glumă pentru detensionarea atmosferei

Premierul albanez, Edi Rama, a încercat să destindă atmosfera, amintind de gafa președintelui american Donald Trump. "Trebuie să ne ceri scuze nouă, pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care l-a făcut preşedintele Trump între Albania şi Azerbaidjan. Îmi pare rău. A muncit din greu", i-a spus Rama lui Emmanuel Macron.

Decizia finală privind ridicarea unui "zid european" împotriva dronelor ruseşti urmează să fie luată la finalul lunii octombrie.

