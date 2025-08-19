Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Liderul opoziţiei maghiare cere garanţii că Rusia nu se va amesteca în alegerile din Ungaria

Liderul Opoziţiei din Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria. Solicitarea lui Peter Magyar vine după ce Moscova a afirmat că UE încearcă să-l destituie pe premierul Viktor Orban, potrivit Mediafax, care citează presa ucraineană.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 08:50

Săptămâna trecută, serviciul de informaţii externe al Moscovei a acuzat Uniunea Europeană că doreşte să schimbe regimul din Budapesta, a relatat Kyiyv Independent. În replică, liderul opoziţiei din Ungaria solicită Kremlinului să ofere asigurări clare că nu se va mai implica în politica internă a ţării sale.

"Cer o asigurare clară că Rusia se va abţine de la orice act care ar putea fi clasificat ca interferenţă în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operaţiuni cibernetice sau intimidarea figurilor politice şi a cetăţenilor", a scris Peter Magyar pe Facebook.

Următoarele alegeri generale din ţara vecină sunt programate să aibă loc anul viitor. Astfel, Vladimir Putin ar putea folosi acest interval de timp pentru a interfera în procesul electoral, inclusiv prin campanii de dezinformare sau operaţiuni cibernetice. 

Rusia nu ar ezita nici să recurgă la intimidarea personalităţilor politice şi ale cetăţenilor de rând. De altfel, în sondajele din ultimele luni, partidul lui Peter Magyar are un avans sensibil în faţa formaţiunii politice a lui Viktor Orban.

Peter Magyar a devenit un rival cheie al lui Orban, promi'ând să reseteze politica externă a Ungariei şi să pună capăt izolării faţă de partenerii occidentali.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ungaria rusia alegeri
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani?
Observator » Ştiri externe » Liderul opoziţiei maghiare cere garanţii că Rusia nu se va amesteca în alegerile din Ungaria