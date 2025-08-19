Liderul Opoziţiei din Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria. Solicitarea lui Peter Magyar vine după ce Moscova a afirmat că UE încearcă să-l destituie pe premierul Viktor Orban, potrivit Mediafax , care citează presa ucraineană.

Săptămâna trecută, serviciul de informaţii externe al Moscovei a acuzat Uniunea Europeană că doreşte să schimbe regimul din Budapesta, a relatat Kyiyv Independent. În replică, liderul opoziţiei din Ungaria solicită Kremlinului să ofere asigurări clare că nu se va mai implica în politica internă a ţării sale.

"Cer o asigurare clară că Rusia se va abţine de la orice act care ar putea fi clasificat ca interferenţă în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operaţiuni cibernetice sau intimidarea figurilor politice şi a cetăţenilor", a scris Peter Magyar pe Facebook.

Următoarele alegeri generale din ţara vecină sunt programate să aibă loc anul viitor. Astfel, Vladimir Putin ar putea folosi acest interval de timp pentru a interfera în procesul electoral, inclusiv prin campanii de dezinformare sau operaţiuni cibernetice.

Rusia nu ar ezita nici să recurgă la intimidarea personalităţilor politice şi ale cetăţenilor de rând. De altfel, în sondajele din ultimele luni, partidul lui Peter Magyar are un avans sensibil în faţa formaţiunii politice a lui Viktor Orban.

Peter Magyar a devenit un rival cheie al lui Orban, promi'ând să reseteze politica externă a Ungariei şi să pună capăt izolării faţă de partenerii occidentali.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰