Ştim pe ce ritmuri vom dansa în această vară când vom urmări meciurile Cupei Mondiale de fotbal. "Lighter" este primul single anunţat de FIFA pe albumul muzical oficial al competiţiei. Şi a provocat deja dezbateri aprinse despre versuri şi ritm.

Aproape patru milioane şi jumătate de redări a avut până astăzi, melodia oficială a Cupei Mondiale. Piesa Lighter - a fost lansată oficial de FIFA în urmă cu trei săptămâni. Timp suficient pentru analize, dezbateri sau critici. Mulţi dintre cei care au ascultat cântecul realizat în colaborare de artistul american de country-rap Jelly Roll și starul mexican Carín León spun că ceea ce se vrea a fi hitul verii nu prea îndeplineşte standardele unei competiţii globale.

"Nu vreau să spun că nu este o melodie bună. Dar cred că la scala şi magnitudinea unei Cupe Mondiale... nu îmi dă vibe-ul unei competiţii mondiale". "O melodie pentru Cupa mondială, cântecul oficial trebuie să aducă oamenii împreună, să fie universală şi să aibă un ritm alert. Nu poate fi nimic trist", au spus oamenii.

Iar alţii acuză că sunetul seamănă cu ceva generat cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Dar oficialii şi creatorii melodiei spun că au făcut eforturi mari pentru a găsi o variantă care să scoată în evidenţă identitatea celor trei ţări care vor găzdui meciurile - Statele Unite, Canada şi Mexic. Au fost alese elemente de muzică pop, acorduri de country şi ritmuri tradiţionale mexicane.

Cea mai mare competiţie de fotbal din istorie va putea fi urmărită în exclusivitate în România pe Antena 1 şi Antena Play.

Ana Zenovie

