Loturi de ouă bio din Kaufland şi Mega Image, retrase din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella

Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauza riscului prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium. Cei care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiţi să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazine, unde vor primi contravaloarea acestora, scrie News.ro.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 15:54
Loturi de ouă bio din Kaufland şi Mega Image, retrase din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare (ANSVSA), Galina Bio Eggs SRL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului "Ouă de consum cod 0 M".

"Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor", menţionează sursa citată.

Ce loturi de ouă ar putea fi contaminate

Este vorba de ouă comercializate în supermarketurile Kaufland, mai exact de loturile 0824 (valabilitate 21 septembrie 2025), 0827 (valabilitate 24 septembrie 2025), 0831 (valabilitate 28 septembrie 2025), 0902 (valabilitate 30 septembrie 2025), 0907 (valabilitate 5 octombrie 2025).

Totodată, din acelaşi motiv, Mega Image a retras de la vânzare produsele "Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 10 buc" şi "Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 6 buc" cu numerele de lot 0824; 0827; 0831; 0902; 0907 şi cu termenele  de valabilitate 21 septembrie 2025, 24 septembrie 2025, 28 septembrie 2025, 30 septembrie 2025, 5 octombrie 2025. 

Persoanele care au cumpărat produsele din aceste loturi  sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazine, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. 

