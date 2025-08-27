Lukaşenko, mesaj de Ziua Independenţei Moldovei: "Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin"

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, aliatul lui Putin, a transmis un mesaj de felicitări Republicii Moldova, de Ziua Independenţei, potrivit News.ro. Lukaşenko este cel care care i-a pus la dispoziţie lui Putin teritoriul ţării sale pentru a invada Ucraina în 2022.

Aleksandr Lukaşenko a transmis că indiferent de situaţia politică, belaruşii şi moldovenii vor continua să menţină relaţii de prietenie, bazate pe respect reciproc profund şi încredere.

"Sunt convins că, în pofida provocărilor şi ameninţărilor actuale, înţelepciunea şi hărnicia poporului moldovean vor permite depăşirea dificultăţilor şi vor asigura dezvoltarea constantă a unei ţări suverane, autentice şi prospere”, a declarat preşedintele Belarusului, într-un mesaj transmis de serviciul său de presă.

Lukaşenko le-a urat moldovenilor pace şi stabilitate.

"Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin, iar în fiecare casă să domnească înţelegerea şi bunăstarea", le-a mai transmis moldovenilor Aleksandr Lukaşenko.

Aleksandr Lukaşenko se află la putere din 1994, fiind cel mai vechi şef de stat din Europa.

Rusia şi Belarusul au format o Uniune Statală, iar Moscova a plasat în Belarus rachete nucleare strategice, fiind pentru prima dată după Războiul Rece când a transportat astfel de arme în afara teritoriului Federaţiei Ruse.

