Machado i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Nu e clar dacă acesta a acceptat medalia

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, le-a declarat jurnaliștilor că i-a înmânat joi președintelui Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă, dar nu a precizat dacă acesta a acceptat medalia.

Maria Corina Machado a declarat că i-a înmânat președintelui american Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă. Întrebată de presă la final dacâ Trump a acceptat medalia, ea nu a precizat acest lucru.

"I-am prezentat președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace", a transmis ea după prima întâlnire dintre cei doi. Machado a adăugat că a făcut gestul în semn "de recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră". "Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus Machado după întâlnirea cu Trump.

Comitetul Nobel norvegian a declarat pe 9 ianuarie că, odată ce un Premiu Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altor persoane. "Decizia este finală și rămâne valabilă pentru totdeauna", a declarat comitetul atunci.

Potrivit Reuters, nu ar fi pentru prima dată când un laureat al Premiului Nobel dă medalia altei persoane: În 1943, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Knut Hamsun, i-a dăruit medalia ministrului de propagandă nazistă, Joseph Goebbels.

După capturarea lui Nicolas Maduro, Trump a refuzat să o susțină pe Machado pentru a prelua conducerea Venezuelei, spunând că nu ar avea sprijinul țării. Machado, care s-a întâlnit azi la Washington și cu senatori americani din ambele partide, intenționează să revină cât mai curând în Venezuela, însă a fost avertizată că acest lucru ar fi periculos.

Senatorii americani prezenți la întâlnire au declarat că Machado a fost "în mod justificat vagă", adică a evitat să facă cereri foarte concrete. Ei au avertizat în legătură cu Delcy Rodríguez, liderul actual al Venezuelei, pe care au descris-o ca fiind foarte abilă politic. Fiecare zi în care Rodríguez rămâne la putere și negociază cu Trump o face mai bine înrădăcinată în conducerea țării, a declarat senatorul democrat Chris Murphy.

