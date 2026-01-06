Raport CIA: Aliaţii lui Maduro, cei mai potriviți să conducă Venezuela. De ce nu a fost preferată Machado

Un raport clasificat al CIA a concluzionat că membri de rang înalt ai regimului Maduro, inclusiv Delcy Rodríguez, sunt cei mai bine poziționați pentru a menține stabilitatea în Venezuela și pentru a conduce un guvern provizoriu, dacă Maduro pierde puterea. Raportul a fost prezentat președintelui Donald Trump și a influențat decizia acestuia de a o susține pe Rodríguez în detrimentul opozantei Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, relatează The Wall Street Journal, Reuters şi The New York Times, citând surse.

Raportul CIA nu susținea înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere, ci analiza scenariile posibile după o astfel de situație. CIA ar fi identificat trei figuri ale regimului care ar putea păstra ordinea, între care, pe lângă Rodríguez, se află și Diosdado Cabello și Vladimir Padrino, toți trei sunt vizați de acuzații penale în SUA.

CIA: Opoziția nu ar putea guverna Venezuela

Evaluarea serviciilor americane de informaţii a arătat că opoziția ar avea dificultăți serioase în a guverna ţara, din cauza lipsei de legitimitate și opoziției din partea structurilor de securitate și a rețelelor infracţionale din țară.

Trump a fost informat despre evaluare, iar aceasta a fost împărtăşită cu un grup mic de membri ai echipei sale de securitate naţională, au declarat sursele citate de presa americană. Evaluarea a fost unul dintre motivele pentru care Trump a decis să o susţină pe vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, şi nu pe lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, au declarat sursele citate.

Trump a preferat să colaboreze cu personaje din vechiul regim

Convins că doar un om care are sprijinul armatei poate asigura stabilitatea pe termen scurt, Trump a preferat să colaboreze cu personaje din vechiul regim, deși anterior o susținuse pe Machado, considerând-o simbolul voinței popurului. Trump a declarat ulterior, în weekend, că Machado "nu are sprijinul sau respectul necesar în țară".

Decizia a luat prin surprindere atât echipa Mariei Corina Machado, cât și aliații săi americani. Secretarul de stat Marco Rubio, deși a promovat-o pe Machado și a susținut nominalizarea ei la Premiul Nobel, s-a aliniat noii poziții, spunând că SUA o vor constrânge pe Rodriguez să coopereze printr-o "carantină militară", adică interceptarea petrolierelor sancționate şi lăsarea Venezuelei fără veniturile din petrol.

"Preşedintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârşit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite şi devine o ţară mai bună pentru poporul venezuelean", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

