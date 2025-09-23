Video Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Trump. "Îmi pare rău, domnule preşedinte"
Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump, potrivit imaginilor surprinse de Brut.
"Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment", i-a transmis un polițist înainte de a-i face semn că alaiul prezidenţial se apropia, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale de jurnalistul Brut Rémy Buisine.
Emmanuel Macron și-a sunat atunci omologul american pentru a încerca să găsească o soluţie.
"Ghici ce, aștept chiar acum în stradă pentru că totul este blocat din cauza ta", i-a spus Macron.
După câteva minute de așteptare, strada a fost deblocată, dar doar pentru pietoni. Acest lucru l-a obligat pe președintele Franței să își continue apelul cu Donald Trump chiar în mijlocul străzii, în timp ce încerca să ajungă la ambasada Franței.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰