Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump, potrivit imaginilor surprinse de Brut.

"Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment", i-a transmis un polițist înainte de a-i face semn că alaiul prezidenţial se apropia, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale de jurnalistul Brut Rémy Buisine.

Emmanuel Macron și-a sunat atunci omologul american pentru a încerca să găsească o soluţie.

"Ghici ce, aștept chiar acum în stradă pentru că totul este blocat din cauza ta", i-a spus Macron.

După câteva minute de așteptare, strada a fost deblocată, dar doar pentru pietoni. Acest lucru l-a obligat pe președintele Franței să își continue apelul cu Donald Trump chiar în mijlocul străzii, în timp ce încerca să ajungă la ambasada Franței.

