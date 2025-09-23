Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Trump. "Îmi pare rău, domnule preşedinte"

Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump, potrivit imaginilor surprinse de Brut. 

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 11:31
Emmanuel Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Donald Trump Emmanuel Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Donald Trump - Brut

"Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment", i-a transmis un polițist înainte de a-i face semn că alaiul prezidenţial se apropia, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale de jurnalistul Brut Rémy Buisine.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Emmanuel Macron și-a sunat atunci omologul american pentru a încerca să găsească o soluţie.

"Ghici ce, aștept chiar acum în stradă pentru că totul este blocat din cauza ta", i-a spus Macron.

După câteva minute de așteptare, strada a fost deblocată, dar doar pentru pietoni. Acest lucru l-a obligat pe președintele Franței să își continue apelul cu Donald Trump chiar în mijlocul străzii, în timp ce încerca să ajungă la ambasada Franței.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

emmanuel macron new york donald trump
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Ştiri externe » Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Trump. "Îmi pare rău, domnule preşedinte"