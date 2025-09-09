Antena Meniu Search
Video Macron, obligat să numească al cincilea premier din ultimii 2 ani. Francezii au sărbătorit căderea Guvernului

Haos în Franţa. Emmanuel Macron trebuie să numească al şaptelea premier din timpul mandatului său şi al cincilea din ultimii doi ani. Guvernul Francois Bayrou şi-a prezentat demisia după ce a pierdut un vot de încredere cerut chiar de prim-ministru.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 20:15

Francois Bayrou a mers la Palatul Elysee pentru a-i înmâna lui Emmanuel Macron demisia după nouă luni de mandat. Aseară, extrema dreaptă şi formaţiunile de stânga din Parlament şi-au unit forţele împotriva premierului dar, mai ales, împotriva celui care l-a numit - liderul de la Elysee. "Bayrou a dorit un moment al adevărului şi cred că l-a obţinut. În faţa acestei mascarade, vă spunem că nu vrem încă un prim-ministru care să conducă şi să continue aceeaşi politică", a declarat Mathilde Panot, lidera grupării de extremă stânga Franţa Nesupusă.

Haosul politic este provocat de datoriile publice tot mai mari ale Franţei

"Nu puteţi plânge în faţa camerelor pentru consecinţele faptelor pe care voi înşivă le-aţi comis", a declarat Marine Le Pen, lidera de facto a extremei drepte franceze. Mii de francezi au sărbătorit căderea guvernului în Lyon, Paris şi alte oraşe. Eşecul Cabinetului Bayou vine pe fondul unor politici de austeritate menite să limiteze datoria ţării. Printre ele, renunţarea la două zile de sărbători legale. Premierul demis a avertizat că lipsa acţiunilor trimite generaţiile tinere spre sclavie.

"Aveţi puterea să doborâţi guvernul, dar nu aveţi puterea să ştergeţi realitatea. Cheltuielile vor continua să crească și mai mult, iar enormitatea datoriei, care este deja insuportabilă, va deveni din ce în ce mai mare", a declarat Francois Bayrou, premier interimar al Franţei până la numirea unui nou Executiv. Noul premier ar putea fi ales dintre ministrul Apărării, Sebastian Lecornu, sau cel de la Finanţe, Eric Lombard. Parlamentarii de opoziţie ameninţă însă cu o nouă demitere, dacă în fruntea guvernului va fi un politician cu aceeaşi strategie ca a lui Emmanuel Macron.

Haosul politic este provocat de datoriile publice tot mai mari ale Franţei, 114% din PIB în acest moment. Practic, este ca şi cum fiecare cetăţean ar avea o datorie de 50.000 de euro. Francois Bayrou a propus reduceri bugetare de 44 de miliarde de euro, însă ideea a fost respinsă atât de populaţie cât şi de opoziţie, care ar prefera creşterea taxelor. Nici preşedintele Emmanuel Macron nu se mai bucură de simpatie. Aproape două treimi dintre alegători îi cer demisia, iar mâine, angajaţii din transporturi, sănătate şi învăţământ intră în grevă generală.

Redactia Observator
franta emmanuel macron guvern
