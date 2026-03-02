Cel puțin trei oameni au murit și alţi 14 au fost răniți într-un atac armat într-un bar din Austin, Texas. În imaginile surprinse se observă cum oamenii încearcă disperaţi să scape de ploaia de gloanţe. Atacatorul, un senegalez naţionalizat de 53 de ani, purtând haine cu drapelul iranian, a oprit în faţa unei terasei şi a deschis focul. Poliția l-a împușcat și ucis pe atacator, iar FBI investighează cazul ca pe un potențial act de terorism. Alt atac armat a avut loc într-un club de noapte din Cincinnati, Ohio, unde 13 persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă. Poliţia din Ohio nu are încă detalii despre atacator şi motivul acestuia.

Un bărbat înarmat, purtând haine cu drapelul iranian și inscripționate "Proprietatea lui Allah", a ucis trei persoane și a rănit 14 duminică dimineața într-un bar din Texas, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru Associated Press.

FBI investighează atacul armat, care a izbucnit la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac asupra Iranului, ca fiind un potențial act de terorism.

Poliția din Austin l-a împușcat mortal pe atacator, care a folosit atât un pistol, cât și o pușcă pentru a comite atacul, a declarat poliția.

Atacul a avut loc în fața Buford’s Backyard Beer Garden cu puțin înainte de ora 02:00 dimineața, pe Sixth Street, o destinație cu viață de noapte plină de baruri și cluburi de muzică și la doar câțiva kilometri de Universitatea din Texas, Austin.

Nathan Comeaux, un student în ultimul an în vârstă de 22 de ani, își petrecuse seara acolo cu prietenii și a spus că barul era "plin de studenți, probabil în mare parte studenți de la UT, umăr la umăr, sute de oameni care pur și simplu se distrau".

Suspectul a trecut cu mașina pe lângă bar de mai multe ori înainte de a opri și a trage de la geamul SUV-ului său în oamenii de pe o terasă și din fața barului, potrivit șefei poliției din Austin, Lisa Davis.

De asemenea, un atac armat a avut loc duminică dimineața, într-un club de noapte și sală de concerte aglomerată din Cincinnati. Nouă persoane au fost rănite, a anunțat poliția. Nu au existat arestări imediate.

Victimele focurilor de armă au fost transportate la spitale cu răni care nu le pun viața în pericol, a declarat Adam Hennie, șeful interimar al poliției orașului, într-o conferință de presă, relatează AP.

Aproximativ 500 până la 600 de persoane se aflau în clubul de noapte Riverfront Live când s-au auzit focurile de armă la ora 01:00 dimineața, a spus Hennie. El a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând integritatea anchetei.

Biroul Federal pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili a declarat că ajută la anchetă.

