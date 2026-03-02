Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mai multe atacuri armate au avut loc în Statele Unite. 3 oameni au fost ucişi, 14 răniţi

Cel puțin trei oameni au murit și alţi 14 au fost răniți într-un atac armat într-un bar din Austin, Texas. În imaginile surprinse se observă cum oamenii încearcă disperaţi să scape de ploaia de gloanţe. Atacatorul, un senegalez naţionalizat de 53 de ani, purtând haine cu drapelul iranian, a oprit în faţa unei terasei şi a deschis focul. Poliția l-a împușcat și ucis pe atacator, iar FBI investighează cazul ca pe un potențial act de terorism. Alt atac armat a avut loc într-un club de noapte din Cincinnati, Ohio, unde 13 persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă. Poliţia din Ohio nu are încă detalii despre atacator şi motivul acestuia.

de Simona Moloiu

la 02.03.2026 , 08:08

Un bărbat înarmat, purtând haine cu drapelul iranian și inscripționate "Proprietatea lui Allah", a ucis trei persoane și a rănit 14 duminică dimineața într-un bar din Texas, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru Associated Press.

FBI investighează atacul armat, care a izbucnit la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac asupra Iranului, ca fiind un potențial act de terorism.

Poliția din Austin l-a împușcat mortal pe atacator, care a folosit atât un pistol, cât și o pușcă pentru a comite atacul, a declarat poliția.

Articolul continuă după reclamă

Atacul a avut loc în fața Buford’s Backyard Beer Garden cu puțin înainte de ora 02:00 dimineața, pe Sixth Street, o destinație cu viață de noapte plină de baruri și cluburi de muzică și la doar câțiva kilometri de Universitatea din Texas, Austin.

Nathan Comeaux, un student în ultimul an în vârstă de 22 de ani, își petrecuse seara acolo cu prietenii și a spus că barul era "plin de studenți, probabil în mare parte studenți de la UT, umăr la umăr, sute de oameni care pur și simplu se distrau".

Suspectul a trecut cu mașina pe lângă bar de mai multe ori înainte de a opri și a trage de la geamul SUV-ului său în oamenii de pe o terasă și din fața barului, potrivit șefei poliției din Austin, Lisa Davis.

De asemenea, un atac armat a avut loc duminică dimineața, într-un club de noapte și sală de concerte aglomerată din Cincinnati. Nouă persoane au fost rănite, a anunțat poliția. Nu au existat arestări imediate.

Victimele focurilor de armă au fost transportate la spitale cu răni care nu le pun viața în pericol, a declarat Adam Hennie, șeful interimar al poliției orașului, într-o conferință de presă, relatează AP.

Aproximativ 500 până la 600 de persoane se aflau în clubul de noapte Riverfront Live când s-au auzit focurile de armă la ora 01:00 dimineața, a spus Hennie. El a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând integritatea anchetei.

Biroul Federal pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili a declarat că ajută la anchetă.

Simona Moloiu Like
atacuri armat statele unite austin texas cincinnati
Înapoi la Homepage
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Ştiri externe » Mai multe atacuri armate au avut loc în Statele Unite. 3 oameni au fost ucişi, 14 răniţi