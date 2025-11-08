După ce a retras aproape o mie de militari americani de la noi din ţară, Donald Trump ne-a lăudat în Biroul Oval. Cu premierul Ungariei de faţă, liderul de la Casa Albă ne-a transmis că nu avem motive de îngrijorare. Dar nu i-au ieşit calculele. Din discuţii, a rezultat că numărul de trupe americane din România a rămas acelaşi, în ciuda retragerii Diviziei 101 Aeropurtată.

"Mie îmi plac românii, sunt un popor grozav. Relaţia cu România este foarte bună. Relaţia cu Europa este foarte bună", a declarat Donald Trump.

În ţara noastră vor mai rămâne jumătate din militarii americani care erau la începutul anului - în jur de 1.000. Donald Trump anunţase că nu va retrage trupe, dar Pentagonul a făcut anunţul la sfârşitul lunii trecute.

Reporter: Retrageţi un număr semnificativ de trupe din România. V-aţi răzgândit sau Pentagonul vă ignoră?

Donald Trump: "Nu, nu. Nu ignoră nimic din ce spun. Ceea ce facem sunt schimbări. Este acelaşi număr total, doar îi mutăm."

"Nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din strategia pe care o avem. Vor fi trupe în România. Sunt doar schimbări în rotirea lor. Şi cât de mulţi rotim", a declarat Pete Hegseth, secretar de război al SUA.

Oficialul american a explicat că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO şi comandantul trupelor americane din Europa. Un apel rar vine, însă, din Congresul Statelor Unite. Mai mulţi republicani şi democraţi s-au aliat şi au trimis la Pentagon o scrisoare în care se opun planului de reducere a trupelor. Avertizează că această mișcare ar putea încuraja Rusia să continue invazia din Ucraina.

