Temerile legate de raționalizarea carburanţilor în Marea Britanie cresc, după ce un ministru a recunoscut că această posibilitate nu poate fi exclusă pe fondul haosului din Orientul Mijlociu.

Marea Britanie nu exclude posibilitatea de a raţionaliza carburanţii în Regat

Ministrul Trezoreriei, Dan Tomlinson, a declarat că guvernul "monitorizează" situația "cu atenție", aprovizionarea globală fiind supusă unei presiuni uriașe, relatează Daily Mail.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz, dar aceasta a fost efectiv închisă de Iran după atacurile lansate de americani și israelieni.

Prețurile la pompă au crescut deja, iar plafonul prețurilor la energie ar putea crește dramatic atunci când se va schimba din nou în iulie.

Articolul continuă după reclamă

Blocajul ar putea avea o serie de efecte secundare, inclusiv asupra stocurilor de medicamente.

Donald Trump a făcut apel la țări precum Marea Britanie, Franța, Germania, Canada și chiar China să ajute petrolierele să treacă prin strâmtoarea critică.

Dar apelul a fost respins în timp ce conflictul este activ și nu este clar cum ar funcționa în practică orice patrule.

Îngrijorările au crescut cu privire la calendarul incert al acțiunii militare, existând afirmații că aceasta s-ar putea prelungi până în septembrie - deși Donald Trump a declarat că "nu crede că va dura mult".

În timp ce britanicii se pregătesc pentru consecințele haosului din Orientul Mijlociu.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au propria înfruntare pe fondul războiului împotriva Iranului, după ce Marea Britanie a rezistat cererilor SUA pentru nave de război.

Prim-ministrul îl găzduiește pe Volodymyr Zelensky în Downing Street, în timp ce acesta încearcă să oprească creșterea prețurilor la energie, care oferă un "câștig neașteptat" mașinii de război rusești.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰