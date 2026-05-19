Doi medici suceveni, reţinuţi pentru că au luat mită de zeci de ori. Aceștia primeau inclusiv alimente

Doi medici din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc au fost reținuți de procurorii suceveni într-un dosar de corupție după ce au luat mită de zeci de ori. Cadrele medicale ar fi primit bani, alimente și alte bunuri în schimbul actului medical. Unul dintre ai a luat mită de nu mai puțin de 61 de ori. Procurorii cer acum arestarea preventivă a acestuia, în timp ce al doilea medic a fost plasat sub control judiciar.

"La data de 18 mai 2026, echipe coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, constituite din lucrători de poliţie din cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au constatat săvârşirea infracţiunilor flagrante de luare de mită şi de dare de mită în cadrul Secţiei de chirurgie generală - Compartimentul ortopedie-traumatologie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc şi au efectuat percheziţii în incinta acestei secţii, precum şi la domiciliul unor persoane fizice", a anunțat, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, într-un comunicat de presă

La aceeaşi dată, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a 2 suspecţi, faţă de care la data de 19.05.2026 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, pentru săvârşirea unor infracţiuni de luare de mită în formă continuată.

"În ce priveşte primul inculpat, cercetările efectuate până în prezent în cauză au relevat că acesta, în calitate de medic specialist ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, la data de 20.05.2025, a pretins şi ulterior, la data de 21.05.2025, respectiv 13.08.2025, a primit suma totală de 1.500 de lei, care nu i se cuvenea, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv în legătură cu efectuarea unor intervenţii chirurgicale asupra aceluiaşi pacient", au precizat procurorii.

Potrivit acestora, în repetate rânduri, medicul ar fi primit diferite sume de bani (cuprinse între 50 de lei şi 200 de lei), alimente sau alte bunuri de la un număr de 61 de pacienţi sau aparţinători ai acestora, pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul şi asistenţa afecţiunilor ortopedice şi traumatologice.

Marţi, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, propunerea de arestare preventivă a acestui inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile.

"În ce îl priveşte pe cel de-al doilea inculpat, cercetările efectuate până în prezent în cauză au relevat că acesta, în perioada 10.03.2026 - 27.04.2026, în calitate de medic primar ortopedie-traumatologie, angajat în cadrul Secţiei Chirurgie generală a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, Compartiment Ortopedie-Traumatologie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, a primit diferite sume de bani (sume cuprinse între 50 şi 100 de lei) sau alte foloase (bunuri alimentare şi/sau nealimentare) care nu i se cuveneau de la un număr de 18 pacienţi sau aparţinători ai acestora în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul şi asistenţa afecţiunilor ortopedice şi traumatologice", au tranmis procurorii.

Medicul este acuzat de luare de mită în formă continuată, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

