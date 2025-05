Continuă căutările Denisei, o femeie de 30 de ani, originară din România, dispărută pe 15 mai 2025 la Prato, Italia, în împrejurări care stârnesc îngrijorare, relatează publicaţia Tag24.

De joi, tânăra nu a mai luat legătura cu familia, prietenii sau cunoscuții, un comportament considerat anormal de cei care o cunosc și se tem pentru soarta ei. Pe 15 mai, la ora 23.00, Maria Denisa şi-a sunat mama, iar de atunci nimeni nu a mai auzit nimic de ea. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, nefiind exclusă cea a unei răpiri. Tag24 a obținut în exclusivitate mărturia unei persoane apropiate Denisei, în încercarea de a reconstitui noi detalii despre acest caz dramatic.

Posibilă răpire?

"Sunt unele detalii în această poveste care nu ne conving. În reședința din Prato, de pe via Francesco Ferrucci, au fost găsite câteva dintre lucrurile ei personale: produse de machiaj, medicamente, o placă de păr și un uscător de păr. De asemenea, aparatul de cafea și niște medicamente pentru stomac. Mașina ei e tot acolo", a declarat prietena Denisei.

Familia și apropiații trăiesc acum într-un adevărat purgatoriu de întrebări fără răspuns.

"Un detaliu în special ne-a atras atenția: pantofii ei erau puși pe un dulap de doi metri înălțime. Denisa e micuță, are doar 1,55 m. Ar fi fost aproape imposibil să ajungă acolo fără ajutor. Nu avea niciun motiv să-i urce atât de sus. Poate că cineva a intrat în cameră, dar nu avem certitudini", povesteşte amica româncei.

"Ancheta este în curs, iar în acest moment ne aflăm la Roma, alături de mama ei. Prin intermediul Tag24, am cerut ajutorul presei și am fost contactați de diverse organizații care s-au oferit să ne sprijine. Ne temem că prietena noastră ar fi putut fi răpită de cineva cu intenții rele.

Începem chiar să ne întrebăm dacă a intrat vreodată în acel apartament. Suntem tulburați, îngrijorați, iar tăcerea prelungită nu face decât să sporească angoasa. Din păcate, luăm în calcul toate ipotezele posibile", explică o altă persoană apropiată.

Ușa deschisă, cheile înăuntru

"Un alt aspect ciudat: ușa camerei era deschisă în mod suspect, iar cheile erau introduse în yală... din interior. Am cerut acces la înregistrările video ale camerelor de supraveghere ale reședinței, dar ni s-a spus că nu sunt disponibile, că nu funcționează. Clădirea are o singură ieșire, iar oricine ar fi implicat ar fi ieșit pe acolo. Credem că imaginile de la magazinele din zonă ar putea oferi indicii importante. Clădirea are o singură ieșire, iar oricine ar fi implicat ar fi ieșit pe acolo. Credem că imaginile de la magazinele din zonă ar putea oferi indicii importante. Sperăm ca autoritățile să facă lumină cât mai curând. Le mulțumim pentru eforturile depuse", adaugă prietena Denisei.

"Este o fată bună, blândă. Trebuie să se întoarcă acasă"

"Denisa are o relație extrem de apropiată cu mama ei – se auzeau de mai multe ori pe zi, își spuneau tot. Avea obiceiul să o anunțe mereu unde merge și cum se simte. Ne adresăm oricui s-ar putea afla acum cu ea: las-o să plece, las-o să se întoarcă la cei care o iubesc cu adevărat. Maria nu ar fi dispărut niciodată de bunăvoie, fără să ne anunțe. Vă rugăm, ajutați-ne să o aducem acasă", povestește, cu emoție, prietena româncei.

Semnalmentele Denisei

Denisa are 1,55 m înălțime, cântărește aproximativ 47 kg, are ochi negri și păr negru, drept. Are un tatuaj mare pe umărul și brațul drept, precum și o inscripție vizibilă pe umărul stâng.