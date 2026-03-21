Nicholas Brendon, actorul din "Buffy, spaima vampirilor", a murit la vârsta de 54 de ani

Nicholas Brendon, actorul cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Xander din "Buffy, spaima vampirilor", a murit. Avea 54 de ani, relatează The Guardian.

Familia lui Brendon a transmis într-un comunicat că acesta a murit vineri, "în somn, din cauze naturale".

"Cei mai mulţi oameni îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor şi pentru personajele cărora le-a dat viaţă de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă. Nicky iubea să-şi împărtăşească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii şi fanii săi", a declarat familia.

"Era pasionat, sensibil şi mereu motivat să creeze. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale", a mai transmis famişia actorului.

Brendon a fost un actor constant în "Buffy", interpretând rolul prietenului vânătoarei de vampiri şi fiind sursa de umor a serialului.

"Dragul meu Nicky, îţi mulţumesc pentru anii de râsete, iubire şi Dodgers", a scris Alyson Hannigan, care a jucat rolul celei mai bune prietene a lui Xander, Willow Rosenberg, în serialul difuzat în SUA. "Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihneşte-te în pace", a mai spus ea.

Brendon a apărut şi în numeroase seriale TV, inclusiv „Criminal Minds”, „Private Practice” şi „Kitchen Confidential” - o adaptare a memoriilor de succes ale lui Anthony Bourdain. De asemenea, a jucat în mai multe filme, printre care „Demon Island” şi „Psycho Beach Party”. Brendon s-a născut în 1971, în Los Angeles, potrivit The Guardian. Actoria l-a ajutat să-şi gestioneze bâlbâiala, a spus el, iar ulterior a devenit purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America.

În 2023, Brendon a declarat că fusese diagnosticat cu un defect cardiac congenital şi că suferise un infarct. De asemenea, avea sindromul cozii de cal.

"Deşi nu este un secret că Nicholas a avut dificultăţi în trecut, urma tratament şi medicaţie pentru a-şi gestiona diagnosticul şi era optimist în privinţa viitorului în momentul morţii sale", a transmis familia.

