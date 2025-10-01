Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele SUA: O pisică neagră într-o cameră întunecată

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a comentat ironic situația submarinelor nucleare americane. Referindu-se la declarațiile recente ale președintelui SUA, Donald Trump, care susținea că submarinele mutate pe coasta Rusiei sunt "total nedetectabile", Medvedev a scris: "Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică".

"Un nou episod din seria thriller „Submarine nucleare pentru postări pe X”. Trump a adus din nou în discuție submarinele pe care, susține el, le-a "trimis pe țărmurile Rusiei", insistând că sunt "foarte bine ascunse". După cum spune zicala, e greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nici nu există", a scris fostul preşedinte rus pe platforma X.

Preşedintele Donald Trump le-a vorbit marţi generalilor şi amiralilor cu funcţii de conducere în armata americană despre momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost preşedinte al ţării şi actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă ... a menţionat cuvântul nuclear”, a spus el, precizând ulterior: „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”.

Rusia şi SUA deţin, de departe, cele mai mari arsenale nucleare din lume. Tratatul New START limitează numărul de ogive nucleare strategice la 1.550, iar numărul de vectori de transport la ţintă - rachete, submarine şi bombardiere - la 700 pentru fiecare parte.

Franţa şi Marea Britanie, care nu au fost niciodată părţi la New START sau la precedentele tratate ruso-americano de dezarmare strategică, au arsenale nucleare mult mai mici, între 250 şi 300 de ogive fiecare.

