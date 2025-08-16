Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Putin. Preşedintele american a fost cel care i-a înmânat-o

Prima doamnă Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin despre situaţia dificilă a copiilor din Ucraina şi Rusia, au declarat doi oficiali de la Casa Albă.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 07:44
Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Putin. Preşedintele american a fost cel care i-a înmânat-o - Getty Images

Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în cadrul discuţiilor purtate la summitul din Alaska, au declarat oficialii pentru Reuters. Melania Trump nu l-a însoţit pe preşedintele Trump în Alaska.

Oficialii nu au dezvăluit conţinutul scrisorii, în afară de a menţiona că aceasta se referă la răpirile de copii în războiul din Ucraina. Existenţa scrisorii nu a fost menţionată anterior. Capturarea de copii ucraineni de către Rusia a fost o situaţie extrem de sensibilă pentru Kiev.

Ucraina a numit răpirile a zeci de mii de copii, duşi în Rusia sau în teritorii ocupate de Rusia fără consimţământul familiei sau al tutorilor o crimă de război care îndeplineşte definiţia genocidului din tratatul ONU. Anterior, Moscova a declarat că protejează copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Articolul continuă după reclamă

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a indicat că Rusia a provocat suferinţă în cazul a milioane de copii ucraineni şi le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina, în 2022. Trump şi Putin s-au întâlnit vineri timp de aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage (Alaska) fără a ajunge la un acord de armistiţiu privind războiul din Ucraina, notează Reuters.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

summit trump putin intalnire trump putin melania trump donald trump vladimir putin
Înapoi la Homepage
Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul”
Milionarul celebru pe care l-au &#8220;distrus&#8221; jocurile de noroc şi investiţiile proaste: &#8220;Ştiam că vine falimentul&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia
Comentarii


Întrebarea zilei
Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului?
Observator » Ştiri externe » Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Putin. Preşedintele american a fost cel care i-a înmânat-o