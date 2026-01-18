Italia nu se numără printre țările amenințate de noi tarife vamale americane, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe Giorgia Meloni să-i spună lui Donald Trump ce părere are despre decizia sa.

Meloni a discutat cu Trump despre tarifele vamale în Europa: "I-am spus că mi se pare o greşeală" - Profimedia

Giorgia Meloni a declarat reporterilor, în timpul unei vizite în Coreea de Sud, în această dimineață, că nu este de acord cu anunțul tarifar al lui Trump și că mișcarea a fost o "greșeală".

"Predicția unei creșteri a tarifelor vamale împotriva acelor națiuni care au ales să contribuie la securitatea Groenlandei este o greșeală și nu sunt de acord cu ea", a spus ea, conform Sky News.

Meloni a dezvăluit că a vorbit cu Trump acum câteva ore și i-a spus ce părere are despre această problemă.

"Cred că era interesat să asculte, dar mi se pare că, din punctul de vedere american, mesajul care venea de această parte a Atlanticului nu era clar."

Ea nu a dezvăluit reacția lui Trump la cuvintele ei.

Meloni a sugerat că probabil a existat o "problemă de înțelegere și comunicare" între Europa și SUA cu privire la decizia mai multor state europene de a desfășura un număr limitat de trupe în Groenlanda.

Această decizie, subliniază ea, nu ar trebui interpretată ca fiind "antiamericană". Prin urmare, "dialogul trebuie reluat și escaladarea trebuie evitată".

