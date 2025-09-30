Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj public, felicitând cetățenii Rusiei cu ocazia Zilei Reunificării Republicilor Populare Donețk și Lugansk, precum și a regiunilor Zaporojie și Herson, anexate ilegal de Rusia în urma unor referendumuri contestate internațional, pe 30 septembrie 2022.

În mesajul său, Putin a subliniat că, "în urmă cu trei ani, milioane de compatrioți și-au determinat liber și independent viitorul, revenind în familie alături de Rusia". Liderul de la Kremlin se laudă că din 2022, în aceste regiuni anexate ilegal, au fost construite și renovate peste 23.500 de obiective, inclusiv locuințe, școli, spitale, centre sportive și infrastructură de transport.

Putin a adresat mulțumiri soldaților și ofițerilor ruși implicaţi în războiul din Ucraina, afirmând că eforturile acestora vor asigura securitatea Rusiei și revenirea păcii „pe pământul eroic al Donbasului și Novorossiyei”.

La 30 septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat actele oficiale prin care regiunile ucrainene Donețk și Lugansk (est), precum și Zaporojie și Herson (sud) au fost anexate la Rusia. Moscova exercită control parțial asupra acestor teritorii, iar referendumul prin care locuitorii au votat în favoarea alipirii nu a fost recunoscut nici de Kiev, nici de comunitatea internațională.

Mesajul integral transmis de Vladimir Putin

Dragi prieteni! Stimați cetățeni ai Rusiei! Vă felicit călduros cu ocazia sărbătorii Zilei Reunificării Republicilor Populare Donețk și Lugansk, precum și a regiunilor Zaporojie și Herson cu țara noastră mare și unită.

Acum trei ani, prin referendumuri în Donbas și Novorossiya, milioane de compatrioți ai noștri și-au determinat în mod independent și liber viitorul, făcând realitate visul pe care l-au purtat ani de zile și luând o decizie extrem de importantă și de soartă: să fie alături de Patrie, de Rusia, să se întoarcă în familia lor natală, din care au făcut parte dintotdeauna. Noi am făcut ceea ce trebuia să facem și ne mândrim cu asta. I-am susținut pe frații și surorile noastre în alegerea lor fermă și responsabilă.

Astăzi, apărând această alegere, soldații și comandanții noștri ies la atac, toată țara, întreaga Rusie, duce o luptă dreaptă și muncește. Împreună apăram dragostea noastră pentru Patrie și unitatea destinului istoric, luptăm și învingem, apărăm interesele naționale fundamentale, memoria și valorile comune, limba rusă, tradițiile, cultura și credința, dreptul nostru sfânt de a cinsti faptele înaintașilor noștri, ale multor generații de adevărați patrioți ai Rusiei, războinici și muncitori. Și tot împreună, umăr la umăr, vom continua să amenajăm casa noastră comună, o țară mare și independentă, un stat suveran, vom depăși orice încercări și vom deveni doar mai puternici.

Știu cât de greu este acum pentru locuitorii orașelor și satelor eliberate. Sunt multe probleme acute și presante. Printre acestea se află probleme esențiale, vitale pentru fiecare om: asigurarea cu apă potabilă, accesul la servicii medicale de calitate și altele. În același timp, trebuie nu doar să reconstruim ce a fost distrus în urma acțiunilor militare, ci și să reparăm infrastructura neglijată timp de decenii.

De aceea a fost lansat un program amplu de dezvoltare socio-economică, de renaștere a pământurilor noastre istorice rusești. Întreaga țară, toate regiunile Rusiei, s-au implicat în acest program. Datorită participării lor directe, precum și sprijinului federal substanțial, din 2022 au fost construite și renovate peste 23.500 de obiective diferite în Donbas și Novorossiya. Aceasta include locuințe, școli, instituții medicale moderne, complexe sportive și centre de tineret avansate. Sunt modernizate sectorul energetic, comunicațiile, serviciile comunale și sistemul de transport. Au fost amenajați și modernizați 460 km de rețele electrice și 6350 km de drumuri auto.

Da, mai este mult de muncă. Dar toate sarcinile stabilite le vom rezolva fără îndoială. Vom asigura condițiile necesare pentru a valorifica potențialul enorm al Donbass-ului și Novorossiyei: industrial, agrar, științific, cultural, pentru ca aici să se formeze noi familii, oamenii să crească și să educe copii și nepoți, ca să apară mai multe oportunități de educație, creație, auto-realizare și dezvoltare profesională.

În această zi festivă, în Anul Apărătorului Patriei, cu un sentiment special mă adresez soldaților și ofițerilor, adevăraților eroi ai timpului nostru: vă mulțumesc pentru credința față de Patrie, pentru vitejia și curajul vostru, pentru fiecare zi a muncii voastre grele. Sunt sigur că datorită vouă, securitatea Rusiei va fi asigurată solid, iar pe pământul eroic al Donbasului și Novorossiyei va reveni din nou pacea mult așteptată și durabilă. Suntem împreună. Iar asta înseamnă că toate planurile noastre vor fi puse în aplicare.

