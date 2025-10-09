Un cuplu din Polonia a trecut prin clipe de coșmar la doar 20 de minute după ce a intrat în Spania. Ignacio și Dominika au fost la un pas să fie jefuiți pe o autostradă din Catalonia, după ce hoții au încercat să le fure mașina folosind o metodă populară în regiune. Cei doi au povestit întâmplarea într-un videoclip postat pe Instagram.

"Metoda peruviană", capcana hoţilor pe autostrăzile din Spania. Cum a scăpat un cuplu de polonezi - Captură Youtube

Ignacio și Dominika au pornit din Polonia spre Spania, parcurgând peste 2.500 de kilometri fără probleme. Pericolul a apărut însă imediat după ce au trecut granița în Catalonia, relatează publicatia Onet.

"Mașina din fața noastră a început să semnalizeze că ar fi o problemă cu vehiculul nostru. Situația era haotică și nu știam dacă e adevărat, așa că am tras pe dreapta, lângă ei", au povestit cei doi pe conturile lor de Instagram.

La prima vedere, părea că pasagerii din cealaltă mașină voiau să-i ajute. Dar șoferul a coborât brusc și le-a cerut și lor să iasă din vehicul.

"A spus, într-o spaniolă stricată: "Se întâmplă ceva cu anvelopa voastră". N-am reușit să-mi dau seama dacă era spaniol sau nu", a povestit Dominika.

O metodă de furt des întâlnită în Catalonia

Bărbatul a început să se apropie de mașina, arătând spre roată, moment în care Ignacio a observat ceva suspect.

"Cu colțul ochiului am văzut cum ușa mașinii lor se deschidea încet. Atunci am înțeles că nu trebuie să ne pierdem vigilența", a spus el.

Ignacio este fiul unei spaniole și al unui polonez. A crescut în Andaluzia, dar locuiește de câțiva ani în Varșovia, unde este şi influencer. Când le-a răspuns hoților în spaniolă perfectă, aceștia au fost luați prin surprindere. Cuplul a reușit să se urce rapid în mașină și să plece în siguranță.

După ce au alertat poliția, cei doi au aflat că tentativa de furt nu a fost o întâmplare.

"Polițiștii ne-au spus că este o metodă foarte răspândită pe autostrăzi, mai ales pe drumul AP-7, în Catalonia. Dacă intri cu o mașină cu numere străine, devii imediat o țintă", au explicat ei.

Cum funcţionează, de fapt, schema

Într-un interviu acordat publicației Onet, Ignacio a spus că poliția spaniolă numește această tehnică "metoda peruviană", deoarece în anii ’90 era folosită de hoți din Peru. În prezent, potrivit La Vanguardia, cei care o aplică provin din diverse țări, mai ales din Europa de Est, precum Albania și Kosovo.

Schema este simplă: hoții atrag atenția șoferului, pretinzând că mașina are o defecțiune. Îl conving să tragă pe dreapta într-un loc izolat, apoi profită de momentul de neatenție pentru a fura mașina sau bunurile din interior.

Autoritățile recomandă turiștilor să nu oprească pe banda de urgență dacă cineva le semnalează o defecțiune, ci să continue până la prima parcare sau benzinărie. De asemenea, ușile și geamurile trebuie să rămână închise, chiar și în timpul scurtelor opriri, iar orice situație suspectă trebuie raportată la numărul de urgență 112.

"Astfel de situații sunt periculoase, pentru că nu știi niciodată dacă e o problemă reală. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne-ar fi furat mașina cu câinii înăuntru? Sau dacă, în locul nostru, erau părinți cu copii?", au transmis Ignacio și Dominika în mesajul lor video.

