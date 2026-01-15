Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează

O tânără din Marea Britanie a găsit rețeta pentru o viață la care mulți visează. Emma călătorește fără să dea bani pe cazare și chiar reușește să economisească sume considerabile în timp ce descoperă lumea.

O femeie din Marea Britanie a reușit să economisească 12.000 de lire sterline (aproximativ 13.800 de euro) în timp ce călătorește peste tot prin lume. Emma Truscott, o călătoare full-time și house-sitter, nu a mai plătit cazare de ani de zile și a scăpat și de povara facturilor, datorită unui truc simplu: stă gratuit în locuințele gazdelor, având grijă de casă și de animalele acestora pe perioada în care proprietarii sunt plecați.

Folosind o aplicație pentru astfel de servicii, Emma găsește case în care poate locui gratuit, ocupându-se de întreținerea lor și, de cele mai multe ori, de animalele de companie ale proprietarilor. În acest fel, reușește să călătorească de peste trei ani fără să plătească pentru cazare.

În vârstă de 38 de ani, femeia se află în prezent într-o casă din Londra, însă a locuit temporar în numeroase orașe din Marea Britanie și din Europa, fără costuri de cazare. Ea estimează că economisește aproximativ 12.000 de lire sterline pe an, neavând cheltuieli cu chiria, ratele sau facturile. Banii economisiți îi permite să investească mai mult în alte bucurii.

"Majoritatea cheltuielilor mele sunt legate de distracție, nu de costuri fixe", a declarat Emma. Fără presiunea cheltuielilor lunare, spune că poate lucra mai puține ore, își poate asuma mai multe riscuri în carieră și se poate bucura mai mult de experiențe la care unii doar visează.

Emma intenționează să continue acest stil de viață și să folosească banii economisiți pentru călătorii mai lungi, cum ar fi o lună în Sri Lanka sau o aventură în America de Sud, scrie Daily Mail.

