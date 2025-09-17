Michelle Obama sosește la București la miezul nopții. Fosta Primă Doamnă a SUA participă la Impact Bucharest

Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, ajunge în noaptea de miercuri spre joi la București cu un avion privat. Fosta Primă Doamnă va participa joi la evenimentul de business și tehnologie Impact Bucharest, unde va susține o discuție moderată în fața a peste 2.000 de participanți din toată Europa, scrie News.ro.

Boarding Pass, site specializat în ştiri din aviaţie, anunţă că Michelle Obama, soţia fostului preşedinte al SUA, va sosi la miezul nopţii la Bucureşti.

Aceasta zboară din Providence (SUA) spre capitala României cu un avion privat de tip Gulfstream G550. Zborul este operat fără escală şi are o durată de aproape opt ore şi 15 minute.

Potrivit organizatorilor, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite va participa la o discuţie moderată în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului de business şi tehnologie Impact Bucharest, care are loc în perioada 17-18 septembrie.

Michelle Obama va participa la eveniment joi, de la ora 16.00.

Crescută în South Side, Chicago, Michelle Obama l-a cunoscut pe Barack Obama în 1989, la firma de avocatură Sidley Austin LLP, unde a lucrat imediat după absolvirea Facultăţii de Drept de la Harvard. Dintre toate realizările sale, Michelle Obama consideră că a fi mamă este cea mai mare reuşită a ei.

Autoare de succes și voce inspirațională

În calitate de autoare, Michelle Obama vorbeşte deschis despre experienţele sale ca soţie, mamă, femeie de culoare şi fostă Primă Doamnă, spunându-şi povestea astfel încât să le dea şi altora curajul de a vedea frumuseţea din propriul parcurs. Prin munca ei de advocacy, îi ajută pe tineri să-şi descopere vocea şi potenţialul. Prin film şi televiziune, aduce în prim-plan poveşti şi creatori care au fost adesea ignoraţi. Ca fondatoare a unei companii de nutriţie pentru copii, luptă pentru o generaţie mai sănătoasă.

"Becoming – Povestea mea", o cronică a drumului ei până la Casa Albă, a vândut peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume şi a câştigat un Premiu Grammy.

Michelle Obama a intrat şi în lumea podcasturilor cu "The Michelle Obama Podcast" (Spotify) şi "Michelle Obama: The Light Podcast" (Audible).

Prin Fundaţia Obama, a înfiinţat Girls Opportunity Alliance, care sprijină educaţia şi emanciparea adolescentelor din întreaga lume. În 2023, GOA a lansat un parteneriat cu Fundaţia Gates şi Clooney Foundation for Justice pentru promovarea educaţiei fetelor şi combaterea căsătoriilor timpurii. Ca parte din campania "When We All Vote", îi încurajează pe tineri să se înregistreze şi să participe la alegeri.

Participare la Impact Bucharest

A doua ediţie a Impact Bucureşti va oferi o oportunitate de a asculta opiniile unor experţi din domenii diverse şi de a conecta lideri de business din toată Europa.

Organizatorii afirmă că sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de participanţi din România, Bulgaria, Serbia, Croaţia, Albania, alte ţări din SEE, Polonia şi restul Europei. Anul acesta, pe lângă experţi şi lideri de afaceri, vor fi prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai sectorului public din România şi Europa de Sud-Est - inclusiv primari, funcţionari guvernamentali şi angajaţi ai agenţiilor europene.

Vor avea loc discuţii despre dezvoltare economică, inovaţie şi despre beneficiile conectării ecosistemelor locale, regionale şi globale pentru România şi regiune. Printre subiectele de pe agendă se numără: apărarea şi securitatea cibernetică, tranziţia verde, digitalizarea, viitorul oraşelor, dezvoltarea economiei globale şi a sectorului bancar, leadershipul, sănătatea, marketingul şi comerţul digital.

