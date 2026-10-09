Un cetățean din Republica Dominicană a fost împușcat de agenții federali pentru imigrație, joi, în timpul unei operațiuni desfășurate în cartierul Bronx din New York, care avea ca scop reținerea sa. Potrivit autorităților, este primul caz în care agenții ICE au deschis focul în oraș de la lansarea măsurilor împotriva imigrației ilegale promovate de administrația președintelui Donald Trump. Incidentul a generat un protest în New York, potrivit CNN.

Bărbat împușcat de agenții ICE în timpul unei operațiuni la New York. În mașină se afla și un copil de 5 ani - Profimedia

Incidentul a avut loc joi, la scurt timp după ora 16:00, în cartierul Marble Hill, când un agent ICE a tras asupra mașinii bărbatului. Pe bancheta din spate se afla și un copil de 5 ani, au anunțat autoritățile din New York joi seară. Rănile bărbatului, inclusiv una superficială la nivelul gâtului, nu îi pun viața în pericol. Polițiștii l-au transportat la spital, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forțelor de ordine. Copilul de 5 ani nu a fost rănit, potrivit aceleiași surse.

"Slavă Domnului că acel copil nu a suferit răni fizice", a declarat primarul orașului New York, Zohran Mamdani, joi seară, în fața jurnaliștilor, indignat de incident.

Bărbatul rănit a fost identificat drept Oscar Belgal, în vârstă de 28 de ani, iar copilul de 5 ani ar fi fiul său, a precizat comisarul Poliției din New York (NYPD), Jessica Tisch, în cadrul conferinței de presă. Copilul a fost găsit în siguranță și se află în grija familiei, a adăugat aceasta. Mamdani a declarat că a discutat cu Trump și cu secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Markwayne Mullin, pentru a negocia eliberarea bărbatului, însă "negocierile nu au avut succes". Bărbatul a fost transferat din custodia NYPD în cea a ICE.

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"Le-am transmis clar președintelui și secretarului solicitarea noastră ca agenții ICE să părăsească complet locul incidentului, precum și cererea ca ICE să înceteze operațiunile de aplicare a legislației privind imigrația în New York. Aceste acțiuni fac orașul mai puțin sigur și îi îngrozesc pe locuitori", a declarat Mamdani.

Autoritățile federale nu au explicat de ce a fost împușcat bărbatul

Autoritățile federale nu au explicat deocamdată circumstanțele care au dus la împușcarea bărbatului de 28 de ani. Incidentul are loc în aceeași săptămână în care conducerea ICE le-a cerut agenților să crească numărul arestărilor cu încă 1.000 de persoane pe zi, potrivit a două surse familiarizate cu directiva verbală. Măsura reprezintă o intensificare a politicii administrației Trump în domeniul imigrației, în ciuda nemulțumirilor exprimate de unii republicani cu privire la persoanele vizate de agenție.

DHS a transmis că bărbatul are legături cu gruparea infracțională Trinitarios, că a fost condamnat anterior pentru furt calificat de mare valoare și că a mai fost arestat pentru agresiune, tâlhărie, posesie de droguri și deținere de arme. Jessica Tisch a precizat că Belgal a fost arestat de două ori anterior în New York. Prima arestare menționată a avut loc în 2023, într-un dosar de tâlhărie, în care acesta a pledat vinovat pentru furt calificat de gradul patru și a primit o pedeapsă de cinci ani de supraveghere judiciară. A doua arestare a avut loc în 2025, pentru vânzarea ilegală a unei substanțe controlate. Dosarul este încă în curs de soluționare.

Agenții ICE purtau veste de muncitori și măști care le ascundeau fețele

În declarațiile făcute joi, Mamdani a afirmat că agenții ICE au înconjurat vehiculul bărbatului. "Purtau veste de muncitori în construcții și măști care le ascundeau fețele. Nu exista nicio modalitate rezonabilă prin care să poată fi identificați drept agenți ICE", le-a spus primarul jurnaliștilor. Potrivit Jessicăi Tisch, care a invocat imaginile surprinse de o cameră a NYPD, bărbatul încerca să parcheze cu spatele atunci când "un agent federal în civil s-a apropiat de geamul șoferului cu arma scoasă. Un alt agent în civil s-a apropiat și el de vehicul, în dreptul farului din partea șoferului. Mașina a început apoi să se deplaseze înainte și a ieșit din raza camerei".

Martorii le-au declarat polițiștilor că, în momentul incidentului, au văzut un bărbat îmbrăcat într-o vestă galbenă reflectorizantă, specifică muncitorilor din construcții, care ținea o armă. De asemenea, martorii au spus că au auzit între cinci și șase focuri de armă și țipetele unor persoane, potrivit autorităților.

Incidentul a generat proteste în New York

La câteva ore după împușcături, agenți ai Homeland Security Investigations și polițiști au fost văzuți în zona delimitată cu bandă galbenă de protecție, în timp ce un grup de protestatari a început să se adune la locul incidentului.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat joi că a discutat și ea cu președintele Donald Trump și cu secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, despre incident: "Mi-am exprimat indignarea în numele locuitorilor din New York și le-am cerut să oprească operațiunile ICE în New York", a scris Hochul într-o postare pe platforma X.

"Am cerut, de asemenea, ca toate înregistrările incidentului surprinse de camerele corporale ale agenților să fie făcute publice, astfel încât să putem stabili faptele și să aflăm adevărul", a adăugat guvernatoarea.