Misterioasa întâlnire a lui Trump şi Hegseth cu 800 de generali la Quantico. Ce se va discuta

Sute dintre cei mai importanți generali şi ofițeri de top ai armatei SUA sunt așteptați marți la baza militară Quantico, în Virginia, pentru o întâlnire convocată de Secretarul Apărării Pete Hegseth. Președintele Donald Trump a anunțat că va fi prezent, potrivit Stars and Stripes .

Nu este clar ce le va comunica Hegseth. Pentagonul nu a oferit informații suplimentare despre scopul sau detaliile întâlnirii, exceptând un comunicat de săptămâna trecută al purtătorului de cuvânt Sean Parnell: "Secretarul Apărării va vorbi cu liderii săi militari superiori la începutul acestei săptămâni". Întâlnirea de la Quantico va avea loc pe 30 septembrie, la ora locală 8:00 dimineața (15:00, ora României). La ora 16:00, ora României, Trump va face declarații, iar la ora 18:00 este programat un anunț oficial din Biroul Oval.

Întâlnirea misterioasă de la Quantico ar putea costa milioane de dolair și ridică probleme de securitate, potrivit USA Today. Convocarea simultană a atâtor lideri militari ridică riscuri de securitate și vulnerabilități în lanţul de comanda globală al armatei SUA.

În plus, prezența lui Donald Trump la eveniment presupune măsuri suplimentare de securitate din partea Secret Service, care va da peste cap organizarea bazei de la Quantico și a instituțiilor adiacente. În plus, întâlnirea are loc chiar la finalul anului fiscal, când bugetele unităților sunt aproape epuizate, ceea ce face finanțarea dificilă. Criticii susțin că totul s-ar fi putut rezolva printr-o videoconferință, evitând cheltuieli și riscuri inutile, mai noteaza sursa citată.

Ce se va discuta la Quantico

Ordinul de convocare a fost trimis din scurt tuturor generalilor și amiralilor aflaţi în misiuni internţionale și cere ca toți ofiţerii de top să fie prezenți la baza Marine Corps University din Quantico.

Trump a declarat pentru NBC News că va transmite un mesaj de încurajare şi se va discuta despre performanța militară, starea excelentă a armatei "și alte lucruri pozitive". De asemenea, potrivit Washington Post, discursul lui Hegseth va fi despre standardele militare și "ethos-ul războinicului".

Alte subiecte posibile includ strategia națională de apărare, care se concentrează pe protejarea teritoriului SUA, și un memoriu al lui Hegseth din mai, care propunea reducerea numărului de generali, comasarea unor comenzi și folosirea roiurilor de drone pentru a contracara puterea Chinei.

