Moldoveancă, reţinută în SUA de ICE. Avea în ţară o condamnare de 17 ani pentru tortură şi crimă
Victoria Sorocean, o femeie condamnată la 17 ani de închisoare în Moldova pentru că a torturat şi şi-a aruncat victima pe fereastră de la etajul 9, a fost arestată în SUA.
Departamentul pentru Securitate Internă a SUA (DHS) a anunțat că pe 4 noiembrie, Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a arestat-o pe VictoriaSorocean, o imigrantă ilegală, condamnată pentru crimă cu „premeditare cu cruzime excepțională” din 2013.
Sorocean, care a fost arestată pentru prima dată de ICE pe 10 ianuarie 2020, sub administrația Trump, a depus ulterior mai multe apeluri legale și cereri de azil pentru a amâna expulzarea, potrivit DHS. Ea a fost eliberată în 2022, sub administrația Biden, scrie FOX.
Condamnaţi pentru ucidere din culpă
„În septembrie 2013, Sorocean și un complice au fost condamnați pentru ucidere din culpă, iar ea a primit 17 ani de închisoare. Cei doi și-au torturat victima într-un apartament din Chișinău. Au bătut-o pe victimă cu un băț și un cablu electric înainte de a o arunca pe fereastră de la etajul nouă”, scrie DHS.
Ofițerii ICE au arestat-o pe Sorocean pe 4 noiembrie 2025, iar ea va rămâne în custodia ICE în așteptarea procedurilor de expulzare.
„Șochează conștiința faptul că Administrația Biden a eliberat în America un imigrant ilegal crud și violent care a torturat o ființă umană. Aceștia sunt tipurile de imigranți ilegali, criminali barbari, pe care ICE îi vizează în fiecare zi”, a declarat secretara adjunctă a Departamentului pentru Securitate Internă a SUA, Tricia McLaughlin.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰