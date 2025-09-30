Moment rar de cooperare SUA – Iran. Administraţia Trump deportează 100 de iranieni

New York Times citează doi înalți oficiali iranieni implicați în negocieri și un oficial american care are cunoștință despre aceste planuri, care spun că administrația Trump deportează aproximativ 100 de iranieni din Statele Unite înapoi în Iran.

Oficialii iranieni au declarat că un zbor charter american a decolat din Louisiana luni seara și urma să sosească în Iran via Qatar marți

Timp de mai multe decenii, Statele Unite au oferit adăpost iranienilor care fugeau din patria lor, care are una dintre cele mai dure situații în materie de drepturi ale omului din lume.

Iranul persecută activiști pentru drepturile femeilor, disidenți politici, jurnaliști și avocați, minorități religioase și membri ai comunității L.G.B.T.Q., printre alții.

Identitățile iranienilor și motivele pentru care au încercat să imigreze în Statele Unite nu au fost făcute publice. În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de migranți iranieni care sosesc la granița de sud a SUA și o traversează ilegal, inclusiv mulți care au susținut că se tem de persecuție în țară pentru convingerile lor politice și religioase.

Statele Unite au ezitat mult timp sau au avut probleme în a deporta migranții în anumite țări, precum Iranul, din cauza lipsei unor relații diplomatice regularizate și a incapacității de a obține documente de călătorie în timp util.

Acest lucru i-a obligat pe oficialii americani fie să țină migranții în detenție pentru perioade lungi de timp, fie să îi elibereze în Statele Unite. Statele Unite au deportat puțin peste două duzini de iranieni înapoi în țară în 2024, cel mai mare număr din ultimii ani, pe parcursul mai multor zboruri comerciale.

Cei doi oficiali iranieni au declarat că printre deportați se numărau bărbați și femei, unii dintre ei cupluri. Unii s-au oferit voluntari să plece după ce au stat luni de zile în centre de detenție, iar alții nu, au spus ei. Oficialii au spus că, în aproape fiecare caz, cererile de azil au fost respinse sau persoanele nu s-au prezentat încă în fața unui judecător pentru o audiere privind azilul.

Deportarea este un moment rar de cooperare între Statele Unite și guvernul iranian și a fost punctul culminant al lunilor de discuții dintre cele două țări, au declarat oficialii iranieni.

