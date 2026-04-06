În timpul misiunii Artemis, echipajul aflat la bordul navei spațiale Orion a ajuns la unul dintre cele mai intense momente ale zborului: pierderea completă a legăturii cu Pământul. Pe măsură ce astronauții se apropie de partea ascunsă a Lunii, semnalele radio și laser care asigură comunicarea cu centrul de control de la Houston sunt blocate de satelitul natural al Pământului, relatează BBC.

Potrivit BBC, pentru aproximativ 40 de minute, cei patru astronauți vor rămâne complet izolați, într-o liniște profundă, în timp ce traversează spațiul cosmic pe partea îndepărtată a Lunii. Este un moment unic, în care echipajul se confruntă nu doar cu provocări tehnice, ci și cu o experiență emoțională aparte, sentimentul de singurătate în vastitatea Universului.

Astronautul Victor Glover a descris acest interval ca pe o oportunitate de reflecție. El a transmis că, în lipsa contactului cu echipa de pe Pământ, oamenii pot trimite gânduri bune și sprijin simbolic către echipaj, într-un gest de solidaritate globală.

Nu este prima dată când astronauții experimentează această pierdere temporară a semnalului. În timpul misiunilor Apollo, inclusiv în celebra misiune Apollo 11 din 1969, astronautul Michael Collins a trăit o experiență similară, descriind ulterior senzația de izolare profundă, în timp ce orbita Luna, separat de colegii săi și de Pământ.

În prezent, echipele de la sol, precum cele de la stația Goonhilly din Marea Britanie, monitorizează atent traiectoria navei și semnalele acesteia. Specialiștii recunosc că momentul pierderii contactului este unul tensionat, dar și plin de speranță, cu toții așteaptă cu emoție reluarea comunicării, semn că echipajul este în siguranță.

În viitor, astfel de întreruperi ar putea deveni mai rare. Proiecte internaționale, precum rețelele de sateliți dedicate comunicațiilor lunare, își propun să asigure o legătură constantă între Pământ și viitoarele baze de pe Lună, esențială pentru explorarea spațiului pe termen lung.

Pentru moment, însă, cele 40 de minute fără contact rămân un simbol al fragilității și al curajului uman în fața necunoscutului, o clipă în care umanitatea privește spre Lună, în așteptarea semnalului care va confirma că totul este în regulă.

