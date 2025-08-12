Momentul în care două nave chineze se ciocnesc violent în plină urmărire a unei ambarcațiuni filipineze

Tensiunile dintre China și Filipine în Marea Chinei de Sud au escaladat din nou, după ce o navă de război chineză a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă în timp ce ambele urmăreau o ambarcațiune de patrulare filipineză. Incidentul, surprins în imagini difuzate de autoritățile de la Manila, a avut loc în apropierea recifului Scarborough Shoal, zonă disputată între cele două țări.

Imaginile difuzate de garda de coastă din Filipine arată momentul în care o navă militară chineză se ciocneşte violent cu o navă a pazei de coastă din propria flotă. În urma impactului, partea din față a navei de coastă a fost grav avariată, fiind îndoită spre interior. Autoritățile filipineze spun că pagubele sunt atât de mari încât ambarcațiunea nu mai poate naviga, potrivit The Sun.

Incidentul a avut loc în apropierea recifului Scarborough Shoal, o zonă disputată de peste un deceniu între China și Filipine. Înainte de coliziune, nava de război chineză se apropiase periculos de mult de o ambarcațiune a gărzii de coastă din Filipine, într-o demonstrație de forță.

Urmărirea periculoasă a navei filipineze

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă din Filipine, comandorul Jay Tarriela, a declarat că echipajul filipinez escorta bărci care transportau ajutoare pentru pescarii din zonă, atunci când navele chineze au început să le urmărească.

"Nava Pazei de Coastă Chineze CCG 3104, care urmărea la viteză mare ambarcațiunea filipineză BRP Suluan, a efectuat o manevră riscantă pe partea dreaptă a acesteia, ceea ce a dus la impactul cu nava marinei chineze. Acest lucru a provocat daune substanțiale în partea din față a navei CCG, făcând-o improprie navigației", a spus Tarriela.

El a adăugat că nava filipineză a fost vizată și cu un tun cu apă, însă echipajul a reușit să evite atacul. Membri ai echipajului chinez erau vizibili pe puntea din față a navei înainte de coliziune, dar nu se știe dacă au fost răniți. "Sperăm că acești membri ai echipajului sunt în stare bună", a precizat Tarriela. Potrivit acestuia, chinezii nu au răspuns ofertei de ajutor venite din partea echipajului filipinez.

Poziția Chinei și reacția Manilei

Purtătorul de cuvânt al Pazei de Coastă Chineze, Gan Yu, a confirmat că a existat o confruntare, dar nu a menționat coliziunea. "Paza de Coastă Chineză a luat măsurile necesare conform legii, inclusiv monitorizare, presiune, blocare și control asupra navelor filipineze pentru a le îndepărta", a spus acesta. Ministerul chinez de Externe nu a confirmat și nici nu a negat incidentul.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos a declarat că navele de patrulare ale țării "vor continua să fie prezente" în zonă pentru a apăra suveranitatea statului și a subliniat că marina filipineză își va exercita drepturile asupra regiunii.

Marea Chinei de Sud este una dintre cele mai disputate regiuni maritime din lume. Beijingul revendică aproape întreaga zonă, în ciuda unei hotărâri internaționale care a stabilit că aceste pretenții nu au bază legală.

Peste 60% din comerțul maritim mondial trece prin aceste ape. Reciful Scarborough Shoal, un lanț de recife și stânci cu formă triunghiulară, este subiectul unei dispute aprinse între cele două state încă din 2012, când China l-a preluat de la Filipine.

