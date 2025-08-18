O aeronavă a companiei germane Condor, de tip Boeing 757-300, care zbura din Corfu, Grecia în Düsseldorf, Germania a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Brindisi, Italia după ce, la doar jumătate de oră după decolare, motorul drept a făcut zgomote neobişnuite şi a izbucnit în flăcări.

Imaginile au fost surprinse de martorii aflaţi la sol - X

Motorul drept s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de 457 metri, când aeronava zbura deasupra portului Corfu. Piloţii au fost nevoiţi să redirecţioneze aeronava iar aeroportul din Corfu a fost pus sub cod roşu, fiind activate protocoalele de aterizare de urgenţă. Într-un final piloţii au decis că pot continua zborul cu un singur motor, aterizând pe aeroportul din Brindisi, în Italia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment", a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pasageră: Am trimis mesaje de adio

"A fost o experiență îngrozitoare. Trimisesem deja mesaje de adio, pentru că eram convinsă că s-a terminat", a declarat o pasageră aflată încă în stare de șoc, pentru publicația germană Bild.

Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel din cauza cererii extrem de ridicate. În schimb, vouchere pentru alimente şi pături au fost distribuite la aeroport.

Alt avion a decolat duminică spre Düsseldorf. O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰