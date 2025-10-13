Video Momentul în care Trump şi Macron îşi strâng mâna agresiv la summitul pentru Gaza din Egipt
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a efectuat o vizită în Israel și Egipt, în contextul situației din Gaza. Deplasarea are loc pe fondul implicării guvernului american în negocierea armistiţiului dintre Israel și Hamas, scrie BBC.
Armistițiul a intrat în vigoare în weekend, iar președintele Trump se întâlnește cu alți lideri internaționali pentru a discuta un posibil acord de pace pe termen lung, potrivit BBC. Pentru a se asigura că armistițiul va rezista, peste 20 de lideri mondiali s-au reunit la Sharm el-Sheikh, în Egipt. Printre liderii prezenţi se numără şi preşedintele francez Emmanuel Macron, căruia i-a strâns mâna pentru mai mult de 20 de secunde.
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, nu este prezent la discuții. Biroul său a transmis că nu poate fi prezent "din cauza apropierii evenimentului de începutul unei sărbători religioase evreiești".
Războiul Israel-Hamas nu s-a încheiat oficial, însă ambele părți au fost de acord cu o pauză temporară a confruntărilor.
20 de lideri internaţionali discută pe marginea armistiţiului Israel-Hamas
Discuțiile dintre lideri vor viza pe elaborarea unui plan pe termen lung pentru pace și vor fi conduse de președintele Donald Trump și de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. Scopul reuniunii este de a conveni asupra următoarei etape a acordului de pace, în încercarea de a pune capăt războiului din Gaza.
Totuși, Hamas nu a acceptat încă toate punctele planului de pace propus de președintele Trump, astfel că atingerea obiectivului s-ar putea dovedi dificilă. Prim-ministrul Keir Starmer a mulțumit deja Statelor Unite, Egiptului, Qatarului și Turciei pentru rolul jucat până acum în negocieri.
El a declarat că prioritatea sa este "să colaborăm pentru implementarea planului de pace al președintelui Trump pentru Gaza" și să contribuie la construirea unei "căi durabile către o pace de durată".
Trump, discurs în faţa parlamentului israelian
Mai devreme, președintele Trump a susținut un discurs în fața parlamentului israelian, Knessetul.
A fost un moment important, deoarece niciun președinte american nu mai vorbise acolo din 2008.
În discursul său, președintele Trump a declarat că consideră această zi drept una de "bucurie profundă", deoarece ostaticii pot simți din nou "îmbrățișarea glorioasă a familiilor lor".
