Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a efectuat o vizită în Israel și Egipt, în contextul situației din Gaza. Deplasarea are loc pe fondul implicării guvernului american în negocierea armistiţiului dintre Israel și Hamas, scrie BBC.

Momentul în care Trump şi Macron îşi strâng mâna agresiv la summitul pentru Gaza din Egipt - X/@ClashReport

Armistițiul a intrat în vigoare în weekend, iar președintele Trump se întâlnește cu alți lideri internaționali pentru a discuta un posibil acord de pace pe termen lung, potrivit BBC. Pentru a se asigura că armistițiul va rezista, peste 20 de lideri mondiali s-au reunit la Sharm el-Sheikh, în Egipt. Printre liderii prezenţi se numără şi preşedintele francez Emmanuel Macron, căruia i-a strâns mâna pentru mai mult de 20 de secunde.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, nu este prezent la discuții. Biroul său a transmis că nu poate fi prezent "din cauza apropierii evenimentului de începutul unei sărbători religioase evreiești".

Războiul Israel-Hamas nu s-a încheiat oficial, însă ambele părți au fost de acord cu o pauză temporară a confruntărilor.

20 de lideri internaţionali discută pe marginea armistiţiului Israel-Hamas

Discuțiile dintre lideri vor viza pe elaborarea unui plan pe termen lung pentru pace și vor fi conduse de președintele Donald Trump și de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. Scopul reuniunii este de a conveni asupra următoarei etape a acordului de pace, în încercarea de a pune capăt războiului din Gaza.

Totuși, Hamas nu a acceptat încă toate punctele planului de pace propus de președintele Trump, astfel că atingerea obiectivului s-ar putea dovedi dificilă. Prim-ministrul Keir Starmer a mulțumit deja Statelor Unite, Egiptului, Qatarului și Turciei pentru rolul jucat până acum în negocieri.

El a declarat că prioritatea sa este "să colaborăm pentru implementarea planului de pace al președintelui Trump pentru Gaza" și să contribuie la construirea unei "căi durabile către o pace de durată".

Trump, discurs în faţa parlamentului israelian

Mai devreme, președintele Trump a susținut un discurs în fața parlamentului israelian, Knessetul.

A fost un moment important, deoarece niciun președinte american nu mai vorbise acolo din 2008.

În discursul său, președintele Trump a declarat că consideră această zi drept una de "bucurie profundă", deoarece ostaticii pot simți din nou "îmbrățișarea glorioasă a familiilor lor".

