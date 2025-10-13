Discursul lui Donald Trump în Parlamentul israelian. Anunţă "zorii istorici ai unui Nou Orient Mijlociu"

Donald Trump a devenit luni al patrulea președinte american care susține un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), la Ierusalim, după Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) și George W. Bush (2008). "Este o mare onoare", a declarat liderul american care a vorbit despre "zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu".

În cadrul discursului său, Donald Trump a declarat că "trebuie să aducem mulțumire Atotputernicului Dumnezeu al lui Avraam, Isaac și Iacov". "Astăzi, cerurile sunt liniștite, armele au tăcut, sirenele nu mai sună, iar soarele răsare peste un Pământ Sfânt în care, în sfârșit, domnește pacea", afirmat el, după ce a elogiat curajul celor 20 de ostatici eliberați în viață, care s-au reunit cu familiile lor luni dimineață. Trump și-a exprimat speranța că "regiunea va trăi în pace pentru eternitate".

El a subliniat că nu este doar sfârșitul unui război, ci și "sfârșitul unei epoci a terorii și morții și începutul unei epoci a credinței, speranței și a lui Dumnezeu". Președintele american a vorbit despre "începutul unei epoci a armoniei" pentru Israel și țările din regiune, adăugând că asistăm la "zorii istorici ai unui Nou Orient Mijlociu".

"Nu este doar sfârșitul unui război. Este sfârșitul epocii terorii și morții și începutul unei ere a credinței, speranței și lui Dumnezeu. Este începutul unei armonii lungi pentru Israel și pentru toate națiunile din ceea ce va deveni, în curând, o regiune cu adevărat magnifică", a declarat el.

"După 7 octombrie şi până în această săptămână, Israelul a fost o ţară în război (...), o perioadă foarte dură. Ani în timpul cărora pentru atâtea familii din această ţară nu a existat nicio singură zi de pace veritabilă", a subliniat Donald Trump.

În timpul discursului, Trump a făcut o glumă la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu. "Vreau să-mi exprim recunoștința față de un om cu un curaj și patriotism excepțional, a cărui colaborare a contribuit enorm la realizarea acestei zile istorice. Știți despre cine vorbesc, este unul singur: prim-ministrul Benjamin Netanyahu".

Trump l-a invitat pe Netanyahu să se ridice în picioare, iar sala a izbucnit în aplauze puternice. "Și nu este ușor, vreau să vă spun. Nu este cel mai ușor om cu care să lucrezi, dar tocmai asta îl face grozav", a adăugat Trump, stârnind râsete în sală.

Discursul a fost întrerupt pentru scurt timp de un parlamentar israelian de stânga, care a fost scos rapid din sală de forțele de securitate. Președintele Knessetului și-a cerut scuze față de Trump, care a reacţionat cu umor: "A fost eficient", stârnind un nou val de aplauze și scandări "Trump" în plen.

De asemenea, liderul american a lăudat eforturile emisarului special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și pe ginerele său Jared Kushner, pentru rolul jucat în medierea acordului de încetare a focului care a permis eliberarea ostaticilor.

Trump a îndemnat Parlamentul Israelului să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu

Totodată, în timpul vizitei sale în Knesset, Trump a îndemnat Parlamentul Israelului să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu, judecat pentru presupuse fapte de corupție. Adresându-se președintelui Isaac Herzog, Trump l-a întrebat: "Domnule președinte, de ce nu-i acordați o grațiere lui Netanyahu?". Declarația a fost aplaudată în picioare de aliații lui Netanyahu.

