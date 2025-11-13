Un bloc s-a prăbuşit chiar înainte de a începe demolarea sa, în Ankara. Potrivit primelor informaţii, clădirea de pe strada Tunus din districtul Çankaya s-a prăbuşit după ce a fost doar atinsă de un utilaj, scrie presa locală.

O clădire situată pe strada Tunus, în cartierul Çankaya din Ankara, s-a prăbușit brusc chiar înaintea începerii demolării controlate. Zona a fost acoperită de un nor dens de praf iar bucăţi desprinse din clădire au căzut peste vehiculele care treceau pe stradă, scrie presa locală.

La fața locului au fost trimise echipaje ale AFAD, pompieri și echipe medicale. S-a precizat că clădirea era goală, însă, ca măsură de precauție, echipele de la pompieri și AFAD au început căutările printre dărâmături.

