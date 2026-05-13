Video Preşedintele Belarusului anunţă mobilizare militară: "Ne pregătim pentru război"

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, afirmă că țara trece la un model de mobilizare militară rotativă. Şeful de stat invocă "pregătiri pentru război", conform unei înregistrări video distribuită de Nexta. Pe imagini, Lukaşenko adaugă "Ne pregătim pentru război. Cu ajutorul lui Dumnezeu, îl vom evita".

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 13:27
Astfel, unități militare selectate sunt chemate în cicluri pentru a fi pregătite pentru posibile scenarii de război, inclusiv ceea ce a descris ca o potențială "operațiune terestră".

El a spus că scopul este de a menține forțele armate în stare de pregătire continuă prin desfășurări de antrenament rotative, trecând de la exerciții ocazionale la scară largă la o pregătire susținută pentru luptă.

Anunțul vine în urma recentelor inspecții de pregătire de luptă din cadrul forțelor armate ale Belarusului, despre care Lukașenko a spus că au scos la iveală deficiențe care sunt acum abordate prin antrenament intensificat.

Decizia vine însoțită de o activitate militară mai amplă din Belarus, inclusiv chemări în rezervă și măsuri de recrutare introduse la începutul acestui an.

Pe 2 mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a fost observată o "activitate specifică" de partea belarusă a frontierei. El a adăugat că Ucraina monitorizează îndeaproape situația și că orice escaladare sau mișcare ostilă va fi întâmpinată cu un răspuns adecvat.

