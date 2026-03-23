Grav incident aviatic pe pista aeroportuluui La Guardia din New York. Pilotul şi copilotul unei aeronave Air Canada au murit după ce s-au ciocnit de o maşină de pompieri. Maşina era solicitată la o aeronavă care anunţase fum în cabină şi avea permisiunea turnului de control să pătrundă pe pistă. Situaţia de pe aeroporturile americane este critică după ce sute de angajaţi neplătiţi au demisionat în ultima lună. Donald Trump a decis să trimită trupele speciale pentru a ţine lucrurile sub control.

Este momentul în care operatorii din turnul de control îşi dau seama ce au făcut. Avionul companiei Air Canada, care venea de la Montreal, tocmai aterizase pe pista cu numărul 4 a aeroportului din New York. Aeronava a lovit în plin o maşină de pompieri care primise acceptul să traverseze calea de rulare.

Urmările impactului sunt groaznice: partea din faţă a avionului, inclusiv cabina piloţilor a luat forma unei bucăţi de hârtie făcută ghem.

"Cifrele inițiale indică faptul că 41 de pasageri și membri ai echipajului au fost transportați la spital, precum și ofițerii ARFF. În acest moment, înțelegem că 32 au fost externați, dar există și răni grave. Din păcate, cei doi piloți au fost confirmați ca fiind decedați", a declarat Kathryn Garcia, Director Executiv al Aeroportului.

72 de pasageri şi patru membri ai echipajului erau la bordul avionului. Una dintre stewardese ar fi rămas suspendată, cu tot cu scaun, în afara aeronavei. În maşina pompierilor erau doi agenţi. Ambii au fost aruncaţi din autovehicul în urma impactului şi au supravieţuit miraculos, doar cu câteva fracturi.

Aeroportul LaGuardia a fost închis imediat, iar cel puţin 18 aeronave care urmau să aterizeze la New York au fost redirecţionate spre oraşele din apropiere.

Pe aeroporturile din Statele Unite este haos - sute de mii de angajaţi sunt neplătiţi de mai bine de o lună, după ce Congresul american nu a ajuns la un acord asupra finanţării. Pe aeroportul din Denver au fost instalate cutii în care pasagerii pot face donaţii în sprijinul oamenilor care nu şi-au primit salariile.

În plus, peste 400 de angajaţi ai Administraţiei pentru Securitate în Transporturi au demisionat de la începutul anului. Iar situaţia se tensionează şi mai mult după ce preşedintele Donald Trump a decis să trimită ofiţerii anti-imigraţie să asigure ordinea pe aeroporturi.

